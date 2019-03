Foto de Sara Carbonero em biquíni alvo de críticas

A espanhola Sara Carbonero está a ser alvo de críticas depois de ter publicado uma fotografia da sua última campanha de moda no Instagram, onde surge vestida por uma marca italiana de biquínis e roupa interior, com quem colabora há anos.

Depois de publicar a fotografia, as críticas à jornalista desportiva de 35 anos não demoraram a chegar e foram maioritariamente negativas. Entre os comentários escritos pelos seguidores de Carbonero, pode ler-se: “Não é necessário voltar a vender uma imagem de anorexia porque isso influencia todas as mulheres e adolescentes”, “acho que é a tua primeira foto em que não estás favorecida”, ou mesmo “estás muito magra e não te fica nada bem”.

Na fotografia, que conta já com mais de 60 mil gostos, Sara Carbonero, que tem mais 2 milhões de seguidores naquela rede social, surge com um coco na mão e vestida com a parte de cima de um biquíni preto.

Apesar do coro de críticas à sua aparência, a jornalista desportiva e mulher do guarda-redes Iker Casillas tem atravessado um bom momento na sua vida, como escreve o El Español, depois de as suas campanhas com marcas de moda, beleza e bem-estar terem levado ao seu regresso à televisão, onde iniciou a sua carreira profissional.

A 18 de fevereiro, Sara Carbonero regressou ao seu emprego na estação de televisão espanhola Mediaset Espanha, desta vez, à frente de um programa semanal desportivo.

