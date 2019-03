Francisco Belo termina final do peso nos Europeus de Pista Coberta em quarto com novo recorde pessoal

Francisco Belo foi o grande destaque da delegação nacional no primeiro dia dos Europeus de Pista Coberta, que se estão a realizar em Glasgow, após terminar a final do lançamento do peso no quarto lugar com recorde pessoal (20,97).

O português, que na presente temporada tinha alcançado um 20,90 em Istambul, qualificou-se esta manhã para a final com 20,31, ao contrário do companheiro de clube Tsanko Arnaudov (quarto classificado nos últimos Europeus). Logo no segundo ensaio, depois de um início a 20,59, Belo chegou aos 20,97 e esteve durante uma parte inicial do concurso nos lugares de medalhas, caindo para a quarta posição de onde não mais sairia no final da segunda ronda de tentativas.

