Governador do estado de Washington anuncia candidatura presidencial pelos democratas

O Partido Democrata dos EUA tem mais um candidato às eleições presidenciais de 2020, com o anúncio do governador do estado de Washington, Jay Inslee, fazendo apelos ambientais e a mais intervenção do Estado.

Aos 68 anos, Jay Inslee anunciou esta sexta-feira a sua candidatura presidencial no Partido Democrata, prometendo combate às alterações climáticas e apresentando-se com um discurso muito crítico em relação ao mandato do Presidente em exercício, Donald Trump.

As mudanças climáticas são uma questão unificadora”, afirmou esta sexta-feira Inslee, em declarações à agência Associated Press, dizendo que o seu combate é uma necessidade moral e uma oportunidade económica.

Por isso, o governador do estado de Washington, na costa oeste dos EUA, promete investimentos substanciais em fontes de energia limpa, que reduzam a dependência dos EUA face aos combustíveis fósseis.

Jay Inslee quer também mais investimento estatal em “áreas sensíveis”, como a saúde e a educação, tendo apresentado um plano de seguro-saúde que ele considera ter potencial para permitir “assistência médica universal”.

Na sua rede social Twitter, Jay Inslee destaca o combate às alterações climáticas.

VIDEO: This is our moment, our climate, our mission — together, we can defeat climate change. That's why I'm running for president. Join #OurClimateMoment today https://t.co/zg8ILGyk0Z pic.twitter.com/pUZVxyzfc5 — Jay Inslee (@JayInslee) March 1, 2019

Mas, dentro do Partido Democrata, Inslee terá de sobressair junto a um leque de outros candidatos que estão no terreno com iguais intenções de alternativa às políticas do Presidente em exercício, Donald Trump.

As senadoras Kirsten Gillibrand (Nova Iorque), Kamala Harris (Califórnia) e Amy Klobuchar (Minnesota) já deram o tiro de partida para as primárias Democratas, ao lado de figuras de relevo como Bernie Sanders (senador independente por Vermont, que foi derrotado por Hillary Clinton nas primárias de 2016), ou Elizabeth Warren, senadora por Oklahoma. Há também um conjunto de potenciais candidatos, como o bilionário Michael Bloomberg, ou o ex-vice-presidente de Obama, Joe Biden.

Contudo, na entrevista à Associated Press, Inslee disse que os seus reais adversários são os candidatos do Partido Republicano, em particular Donald Trump, a quem faz críticas que se estendem a praticamente todas as áreas de governação.

“Durante os últimos dois anos, fomos confrontados com ações federais que apelam ao lado mais sombrio das nossas naturezas”, disse Inslee, considerando que Trump está a lançar os EUA para graves problemas sociais, económicos e políticos (interna e externamente).

Já nos próximos dias, Inslee vai fazer ações de campanha nos estados de Iowa e do Nevada, lançando as suas ideias na área ambiental, mas sem esquecer os apelos à rejeição das políticas económicas Republicanas e ao caráter do atual Presidente.

“Donald Trump, fundamentalmente, é medroso e pessimista”, afirmou recentemente Inslee, acrescentando que o Presidente está enganado quando julga que os eleitores têm receio da imigração e dos perigos vindos de fora da fronteira.

