Homem perdeu um vaso de Picasso num comboio na Alemanha

Um vaso de Picasso avaliado em 10 mil euros ficou esquecido num comboio na Alemanha, conta a CNN. O dono, um homem de 76 anos, viajava de Kassel para Dusseldorf a 15 de fevereiro quando deixou o vaso num saco grande de compras. A polícia já foi avisada do desaparecimento do saco com o vaso, mas ainda não conseguiu encontrar a peça, que foi feita por Picasso em 1953.

O homem apercebeu-se que tinha deixado o vaso para trás quando, a meio da viagem, teve de fazer escala entre comboios. O saco tinha ficado no chão do primeiro comboio, mas quando voltou para trás e pediu ajuda à tripulação para o encontrar, ele já não estava lá. A polícia, que adjetiva o insólito de “esquecimento monumental”, já está em busca do vaso que Picasso pintou no estúdio de cerâmicas de Madoura, no sul de França.

O vaso tem 25 centímetros de altura e faz parte da série “Owl” de Picasso. Embora esteja avaliada em 10 mil euros, o valor de venda pode ser ainda maior. Em 2016, por exemplo, outra peça da mesma coleção foi vendida por 15 mil euros num leilão em Colónia, na Alemanha.

De acordo com a Sothebys, Pablo Picasso começou a dedicar-se mais à cerâmica nos últimos anos de vida por ser fisicamente menos exigente do que a pintura. A maior parte das 600 peças que produziu foram feitos no estúdio que mantinha em Madoura — onde o vaso desaparecido também foi esculpido –, inspirado pela cerâmica que viu numa viagem de verão que fez nessa cidade em 1946.

