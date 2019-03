Novo Banco vai pedir injeção de 1149 milhões ao Fundo de Resolução

O Novo Banco vai pedir uma injeção de 1.149 milhões de euros ao Fundo de Resolução, ao abrigo do mecanismo de capital contingente. Mais de metade deste valor resulta de perdas registadas nos ativos problemáticos herdados do BES. Mais de 350 milhões de euros devem-se a exigências do regulador. A instituição registou em 2018 um prejuízo consolidado de 1.413 milhões de euros, menos 38,5% do que no ano anterior. No entanto, excluindo os ativos tóxicos, o Novo Banco apresenta pela primeira vez um resultado positivo antes de impostos, ainda que residual de 2,2 milhões de euros em 2018.

Até agora os ativos que estão protegidos pelo mecanismo de capital contingente geraram perdas totais de 2,6 mil milhões de euros entre junho de 2016 e o final do ao passado. A maior fatia das perdas resultou da carteira de crédito no montante de 1,6 mil milhões de euros, seguindo-se títulos e ativos no montante de 620 milhões de euros e custos de financiamento de 286 milhões de euros.

Desde que entrou em vigor este mecanismo de proteção acordado no quadro da venda do Novo Banco à Lone Star, o montante de capital pedido ao Fundo de Resolução, que é acionista minoritário da instituição, atinge os 1,9 mil milhões de euros, cerca de metade do valor total disponível neste instrumento.

A instituição liderada por António Ramalho apresenta pela primeira vez as contas separadas entre os ativos que estão destacados e que resultam diretamente do legado do BES (Banco Espírito Santo), e o atividade recorrente do banco.

