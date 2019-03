Padre Américo Aguiar, presidente da Renascença, é nomeado bispo auxiliar de Lisboa pelo Papa

O Papa Francisco nomeou, esta sexta-feira, o padre Américo Aguiar novo bispo auxiliar de Lisboa. Américo Aguiar, originário da diocese do Porto, é também presidente do Conselho de Administração da Rádio Renascença, cargo que vai manter segundo confirmou ao Observador. A ordenação está marcada para 31 de março, na Igreja da Santíssima Trindade, no Porto.

O padre de 45 anos, que foi chefe de gabinete de D. Manuel Clemente quando era bispo do Porto, era desde 2011 presidente da Irmandade dos Clérigos, cargo que deixa agora para assumir as novas funções no Patriarcado de Lisboa. Américo Aguiar vai assim reforçar a equipa de bispos na diocese de Lisboa, que vai receber a Jornada Mundial da Juventude em 2022.

“Acolho [a nomeação] de coração aberto, e com total disponibilidade para me entregar no pouco que sou”, diz ao Observador numa reação à nomeação divulgada esta sexta-feira, lembrando a “vivência” recente junto do Papa Francisco nas Jornadas Mundiais da Juventude que decorreram no Panamá.

Questionado sobre se ira manter a presidência do Conselho de Administração da Rádio Renascença, afirmou que sim, na medida das “possibilidades e da saúde” que venha a ter para exercer aquela responsabilidade no grupo de comunicação social.

Natural de Leça do Balio (Matosinhos), ingressou no Seminário Maior do Porto em 1995 e em 2001 foi ordenado presbítero. Fez o seu percurso académico na Universidade Católica, primeiro com um curso de Teologia (Porto) e, depois, com um mestrado em Ciências da Comunicação na UCP (Lisboa). Entre 2007 e 2013 foi chefe de gabinete de D. Manuel Clemente, então bispo do Porto e agora bispo de Lisboa, e de D. António Francisco dos Santos entre 2013 e 2015. Foi nomeado cónego da Cabido Portucalense a 6 de julho de 2017 e eleito delegado do Património do Cabido Portucalense.

Segundo o comunicado do Patriarcado de Lisboa, o lema episcopal escolhido pelo novo bispo português, que se torna também no mais jovem membro do Episcopado nacional, é ‘In manus Tuas’, numa menção ao lema episcopal de D. António Francisco dos Santos, antigo Bispo do Porto falecido em 2017.

