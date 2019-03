PJ detém homem que engravidou rapariga de 13 anos

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de ter violado e engravidado uma menor de 13 anos. Segundo o comunicado da PJ, trata-se de um estrangeiro de 26 anos e foi detido em Albufeira, onde reside atualmente. O homem já foi presente ao primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentação periódica às autoridades e proibição de entrar em contacto com a vítima.

O processo começou em 2016, durante um inquérito de “Averiguação Oficiosa de Paternidade/Maternidade”, para se descobrir quem era o pai do filho da rapariga de Beja. “Perante a complexidade da investigação e por se suspeitar da maioridade do suspeito/progenitor do recém-nascido, desconhecido, transitou o inquérito para a Polícia Judiciária em outubro de 2018, pela prática do crime de abuso sexual de crianças”, lê-se na nota.

O suspeito e a vítima não tinham qualquer tipo de relação anterior, tendo estabelecido contacto em Beja, onde a menor de 13 anos estudava. A PJ acrescenta que foi possível apurar que a vítima “fora abusada sexualmente pelo suspeito, com o qual manteve cópula por mais de uma ocasião, resultando em gravidez”.

“Mercê do trabalho de investigação desenvolvido viriam a ser recolhidos relevantes elementos probatórios que conduziram à identificação do suspeito, o qual abandonara a cidade de Beja no decurso de 2016, encontrando-se atualmente a residir na cidade de Albufeira”, adianta a Diretoria do Sul da PJ.

