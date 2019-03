Sismo de magnitude 7,1 abalou o Peru

Um sismo com a magnitude de 7,1 da escala de Ritcher, atingiu o Perú. Está a 258 km de profundidade, segundo a agência Reuters. O epicentro foi a 11 quilómetros da cidade de Azangaro. O Centro de Avisos de Tsumani no Pacífico disse que não esperava um tsunami a seguir ao terramoto. O United States Geological Survey mostra o mapa da zona onde a terra tremeu, numa zona perto da fronteira com a Bolívia.

