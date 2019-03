Solange Knowles surpreendeu o mundo e lançou um álbum novo esta sexta-feira

O mundo despertou esta sexta-feira com uma notícia que ninguém esperava: Solange, a irmã de Beyoncé Knowles, submeteu sem aviso prévio um novo álbum nas plataformas de streaming e no Youtube. O novo trabalho de Solange Knowles chama-se When I Get Home, tem composições, voz e produção executiva da própria e conta com convidados de luxo como Panda Bear, Earl Sweatshirt, Tyler the Creator, Gucci Mane, Playboi Carti, Dev Hynes, Cassie, Pharrell e Sampha, noticia a Pitchfork.

O álbum contém ainda gravações de vozes da coreógrafa Debbie Allen, da atriz Phylicia Rashad, da poeta Pat Parker e do rapper Scarface, avança a publicação musical Stereogum.

[Solange disponibilizou uma playlist no Youtube com todos os temas do disco alinhados por ordem:]

A cantora, compositora e produtora musical norte-americana tem 32 anos, nasceu em Houston, no estado do Texas, mas vive atualmente em Nova Orleães, no estado do Louisiana. Apesar de já ter uma carreira musical longa, que começou no início dos anos 2000, foi com o terceiro álbum que Solange se impôs em definitivo na indústria musical. A Seat At The Table foi considerado por crítica e público como um volume marcante na nova soul digital e R&B eletrónico do país, graças a temas como “Cranes in the Sky” (vencedor de um prémio Grammy para “melhor performance R&B”) e “Don’t Touch My Hair”.

A edição digital do álbum esta sexta-feira não era esperada, ao contrário do que acontece habitualmente com a maioria dos músicos, que anunciam a data de edição dos seus discos com semanas ou até meses de antecipação. Solange publicou apenas uma imagem com um alinhamento de um álbum e dois vídeos antecipando música nova, esta quinta-feira, não anunciando nunca, a data em que planeava revelar um trabalho novo.

Y’all! I’m filled w so much joy right now!!! Wow! I can’t thank y’all enough for this moment and for all the feelings i feel in my body!

I’m bringing home w me everywhere I go yalll and I ain’t running from shit no more. Your love lifts me up so high. Thank you! — solange knowles (@solangeknowles) March 1, 2019

Há alguns meses que se sabia, contudo, que a irmã de Beyoncé Knowles iria editar este ano um novo álbum. Em outubro do ano passado, num extenso perfil escrito pelo The New York Times, era inclusivamente revelado que o sucessor de A Seat At The Table estaria tão próximo de estar concluído que poderia ser lançado ainda no final de 2018, o que não se verificou. Nesse perfil, a cantora e compositora era citada dizendo que o disco teria sido gravado em Nova Orleães, na Jamaica e na Califórnia e que teria “muito jazz na sua base” mas também “eletrónica e hip-hop drum and bass”.

As primeiras audições do álbum permitem perceber que o funk jazzístico, a soul, o R&B digital, alguns ecos de hip-hop e a spoken word são algumas das marcas mais fortes de When I Get Home.

A previsão de que Solange Knowles revelaria um conjunto alargado de canções novas no primeiro semestre deste ano foi reforçado com a notícia de que atuaria entre maio e junho em Barcelona e no Porto, no festival Primavera Sound. Se a atuação no Porto assinalará a estreia de Solange em Portugal, a cantora e compositora tinha atuado já na versão catalã do festival em 2017. Voltar ao Primavera Sound de Barcelona este ano como um dos grandes destaques de um cartaz que inclui Nas, Cardi B, Janelle Monáe, Rosalía e James Blake era um indício forte de que o álbum seria editado neste primeiro semestre do ano.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler