Ténis. Federer a um triunfo do 100.º título ATP ao bater Coric nas ‘meias’ do Dubai

O tenista suíço Federer, sétimo jogador mundial, colocou-se esta sexta-feira a um triunfo do 100.º título ATP da carreira, ao bater o croata Borna Coric, 13.º da hierarquia, nas meias-finais do torneio do Dubai.

Federer, de 37 anos, superou Coric em dois curtos ‘sets’, por um duplo 6-2, em apenas 67 minutos, marcando encontro com o grego Stefanos Tsitsipas, 11.º do mundo, que bateu o suíço nos ‘oitavos’ do Open da Austrália.

Num jogo das meias-finais entre dois jogadores que vão estar na edição 2019 do Estoril Open, Tsitsipas ganhou ao francês Gael Monfils, 23.º ATP, por 4-6, 7-6 (7-4) e 7-6 (7-4), num embate que se prolongou por três horas.

Caso derrote o grego, no sábado, Federer torna-se o segundo jogador na ‘era Open’ a atingir os 100 títulos ATP, depois do norte-americano Jimmy Connors, que conquistou 109.

