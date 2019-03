Threads. A app que vai competir com o Facebook e que foi lançada por um antigo CEO da empresa

Rousseau Kazi trabalhou no Facebook durante 6 anos e ajudou a desenvolver o espaço do Facebook para networking de empresas, o Workplace. Agora, fundou a app concorrente: Threads.

A Workplace foi lançada em 2016 pelo Facebook com o objetivo de ajudar as empresas, e os próprios empregados, a interagirem melhor na Internet. Mas Rousseau Kazi disse, citado pela CNBC, que faltavam algumas ferramentas ao Workplace, usado por empresas como a Walmart e Starbucks. Três anos depois, o antigo CEO do Facebook criou a startup Threads para ajudar as empresas a conversar e a tomar decisões online.

O Workplace é mais parecido com o Facebook. Parece uma rede social. O nosso produto é construído e desenhado apenas para grupos de trabalho”, disse à CNBC.

Os utilizadores da Threads podem ver quantos colegas leram a conversa, como no Whatsapp, ou quem pretende ler e participar no debate. Também é possível marcar uma conversa, e deixá-la pendente para continuar a discussão mais tarde — o que é quase como marcar uma reunião online. Depois, a decisão final pode ser comunicada a todos os membros da equipa.

A app foi lançada publicamente na quarta-feira e permite que as empresas tenham 150 conversas sem pagar. A versão premium, que é 10 dólares por mês (8,80 euros), permite usufruir de um números de conversas ilimitado.

