Trabalhadores da refinaria da Galp em Sines iniciam esta sexta-feira terceiro mês de greve

Os trabalhadores da refinaria da Galp, em Sines, iniciam esta sexta-feira o terceiro mês de greve em defesa da contratação coletiva e dos direitos laborais e sociais, de melhores salários e contra a precariedade. A greve decorre até 31 de março em Sines, contando com a adesão dos trabalhadores da refinaria de Matosinhos a partir de dia 15.

Esta greve decorre desde o início do ano, a par de protestos na rua, com os sindicatos a acusarem a empresa de falta de diálogo. Rogério Silva, presidente da Fiequimetal (Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas), disse à agência Lusa que os trabalhadores vão continuar a lutar para obrigar a empresa a dialogar com os seus representantes.

“Esta situação já se arrasta há muito tempo, a empresa já teve uma quebra significativa nas exportações e os trabalhadores perdem remuneração, esperamos que em breve seja marcada uma reunião para podermos dialogar”, disse, acrescentando que foi também pedida a intervenção do Ministério do Trabalho.

O sindicalista lembrou que a Galp registou uma quebra de 36 milhões de euros nas exportações e considerou que isso se deve ao efeito da paralisação na produção. Quanto aos trabalhadores em greve, não têm um prejuizo equivalente à duração da paralisação, porque lhes “foram impostos serviços mínimos abusivos”, que eles fazem questão de cumprir.

A greve em curso é também um protesto contra a eliminação de direitos específicos dos trabalhadores de turnos, contra a desregulação e o aumento dos horários, incluindo o banco de horas, e de defender os regimes de reformas e de saúde. Os trabalhadores reivindicam ainda a integração nos quadros da Galp do pessoal que há vários trabalha nas refinarias em regime de sub-contratação.

