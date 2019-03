A equipa com amor ao clube caiu aos pés do miúdo que ama o futebol (a crónica do FC Porto-Benfica)

Um clássico é sempre um clássico – e não há ninguém que perca este clássico de abrir assim a crónica do clássico. Ainda assim, e dentro da vida própria que cada jogo entre FC Porto e Benfica tem tendência para ganhar nesta espécie de microcosmos criado por ambos nos últimos anos no futebol português, este era o clássico da diferença. E foi através da diferença que se escreveu a história deste clássico. Porque também é a partir dessas exceções que se conseguem escrever as regras. Aliás, vistas bem as coisas, esta crónica começou a ser escrita a 22 de janeiro, quando João Félix publicou um texto na primeira pessoa no The Players’ Tribune. Um texto com o título “Lembrem-se de mim”. Para os mais esquecidos ou distraídos, ele apareceu.

“Adoro ter a bola e jogar um futebol agradável. É quando estou a ser eu próprio. Mas nas equipas de formação do FC Porto isso nem sempre aconteceu. Não acreditavam em mim tanto quanto eu acreditava, nem confiavam em mim no campo. Criticavam-me pelo tamanho. Tiraram-me do campo e a minha bola. No FC Porto, perdi a alegria. Em Lisboa, encontrei-a novamente. Levou algum tempo, alguma confiança. Tinha de provar a mim mesmo nas equipas jovens outra vez. Mas o Benfica tem um estilo de futebol bonito – acreditam no todo, na formação, na ideia de equipa antes do individual”, escreveu o jovem avançado na parte onde explicou a mudança dos dragões para as águias. Nesse dia, o Benfica sofreu a única derrota na era Bruno Lage e logo frente ao FC Porto, na meia-final da Taça da Liga; agora, o resultado foi outro (2-1). Também por causa de Félix.

A saída de elementos da formação que se assumem no conjunto principal está a tornar-se uma regra. E o avançado também faz parte da mesma. No entanto, é uma exceção. É uma exceção porque há muito tempo que o futebol português não produzia um talento com estas características. Podíamos falar do facto de João Félix ter sido o primeiro desde Tiago (2002/03) a marcar em Alvalade e no Dragão (então Antas) na mesma temporada mas ele distinguiu-se por ter conseguido manter o Benfica agarrado ao jogo depois do golo inaugural de Adrián López. Podíamos falar do facto de João Félix levar já nove golos no Campeonato mas ele distinguiu-se pela forma destemida como nunca se escondeu do jogo tendo em cima de si dois centrais como Felipe e Pepe. Podíamos falar do facto de João Félix ter mais golos em duelos grandes do que Jonas mas ele distinguiu-se pela forma como, percebendo as dificuldades da inferioridade numérica, se desdobrou a ajudar a equipa sem bola e ainda foi dando indicações a Seferovic e Rafa sobre a melhor forma de se posicionarem em campo na primeira linha defensiva.

O FC Porto não ficou arredado do título, longe disso. Mais uma vez, mostrou que é uma equipa à imagem do seu treinador, com amor ao clube. Um amor que se traduz num “sentimento verdadeiro”, como Sérgio Conceição destacou na antecâmara do clássico quando foi anunciada a sua renovação de contrato. Lutou, teve oportunidades, podia ter empatado, no limite almejaria até uma nova reviravolta. No entanto, este Benfica de Bruno Lage continua a fazer do treino uma arma difícil de travar – e que, ao mesmo tempo, consegue travar os pontos fortes do adversário, como aconteceu esta noite com Herrera e Óliver. Assente num coletivo muito forte, há uma dimensão individual. Que teve Vlachodimos em grande na baliza, que teve uma dupla de centrais sempre mais forte, que teve um Samaris e um Pizzi ao melhor nível, que teve um Rafa a desequilibrar nas transições. Com ou sem bola, o Benfica é uma equipa que ama o futebol e que tem num miúdo de 19 anos o expoente máximo dessa ideia.

Olhando para os onzes, Sérgio Conceição acertou de facto nas opções iniciais de Bruno Lage mas quis também surpreender. Tudo apontava para que Éder Militão voltasse à equipa mas Wilson Manafá manteve-se como lateral direito. Tudo apontava para que Danilo voltasse a ser titular mas Herrera e Óliver mantiveram-se como donos do meio-campo. E ainda houve uma surpresa total, com a inclusão de Adrián López em vez de Soares – além de Marega, que não era bluff. No entanto, e como Bruno Lage também antecipara, o mais importante para a definição do clássico seria o tipo de dinâmicas que cada conjunto iria apresentar. E desde cedo se percebeu que, a nível de qualidade técnica e tática, este seria um encontro diferente dos últimos.

Com apenas 30 segundos Vlachodimos já tinha ido ao chão travar o primeiro golo dos azuis e brancos, com menos de três minutos já os encarnados tinham mostrado o que poderiam fazer nas saídas rápidas (grande corte de Pepe). O jogo estava bem lançado e melhor ficaria com dois golos ainda antes da primeira meia hora: depois de dois lances em que as duas equipas ficaram a pedir dois penáltis, Adrián López marcou num segundo pontapé após um livre direto que ficara na barreira (18′) e João Félix empatou oito minutos depois, num lance em que a pressão alta fez diferença antes de Seferovic assistir João Félix na área. Dois golos com mais protestos das duas equipas mas que mereceram duas validações do VAR.

A repetição do número dois é exagerada mas propositada. FC Porto e Benfica atacavam de forma diferente (um mais em posse e organização, outro mais rápido e vertical), tinham formas distintas de abordar o primeiro momento defensivo mas andavam numa espécie de jogo de pares que se arrastou até ao intervalo. A única diferença entroncava sobretudo na maior facilidade com que as movimentações dos encarnados conseguiam desbaratar os posicionamentos defensivos dos portistas, como ficou visível em oportunidades de Pizzi e Seferovic que deixaram Casillas à beira de um ataque de nervos com os companheiros.

O encontro recomeçou com as mesmas características do primeiro tempo. Intenso, disputado, bola-cá-bola-lá, com uma invulgar capacidade dos movimentos ofensivos conseguirem desconstruir aquelas que são as duas melhores defesas do Campeonato. Um golo, para qualquer um dos lados, poderia fazer toda a diferença e foi essa questão da eficácia que colocou pela primeira vez a balança para o lado dos encarnados: aproveitando um corte incompleto da defesa azul e branca, Pizzi, o senhor assistências (que até aí tinha criado muito jogo mas também perdido 15 bolas), colocou a bola em carreira de tiro para o disparo rasante de Rafa sem hipóteses para Iker Casillas (52′). O internacional português leva a época mais concretizadora da carreira mas mostrou sobretudo como pode fazer a diferença quando enquadrado da melhor forma dentro de uma ideia coletiva.

Desde 1993 que o Benfica não conseguia virar um resultado frente ao FC Porto fora. E até podia ter estado apenas um minuto em vantagem, no seguimento de mais um movimento interior de Brahimi com remate forte a passar muito perto da trave da baliza de Vlachodimos. Pouco depois, e numa jogada alternativa em termos de posicionamento de Marega, o maliano ganhou espaço no corredor central e atirou rasteiro à figura do guarda-redes grego (62′). Foi nessa altura que Sérgio Conceição apostou tudo para mexer com o jogo: lançou Soares para ter mais presença na área, arriscou Otávio para ganhar criatividade na zona de construção e definição no último passe. Pouco depois, foi a vez de Bruno Lage perceber que a equipa necessitava de outra presença na pressão em zonas interiores e trocou Pizzi por Gedson Fernandes. Os dados para os últimos 25 minutos estavam lançados.

Rafa tinha acabado de fazer mais remate perigoso à baliza de Casillas quando esses mesmos dados ficaram “viciados”. A realidade que o jogo teria mudou por completo quando, no seguimento de um pontapé de baliza, Gabriel travou a saída do FC Porto com um agarrão ostensivo dos calções de Otávio: o portista reagiu mal em dois momentos, o médio encarnado empurrou o adversário e gerou-se uma daquelas “molhadas” em versão faroeste onde uns disparam e outros andam a evitar tiros. Jorge Sousa, pelo que viu em campo e ouviu o VAR, decidiu dar um amarelo a cada pela confusão mais um a Gabriel pela falta. Ou seja, considerou que Otávio não chegou a agredir o opositor – e passou ao lado de uma série de agarrões na camisola e no pescoço de Brahimi a Rúben Dias (77′). Assim como passaria de um lance que valeria o segundo amarelo a Samaris pouco depois (80′). No plano disciplinar, o jogo estava perdido; no futebol, os portistas continuavam a perder-se com o passar dos minutos.

O Benfica tinha perdido a capacidade de sair em transições por ter menos uma unidade e tentou de forma assumida segurar uma vantagem que valia liderança do Campeonato, percebendo também que o FC Porto insistia mais com o coração do que com a cabeça. Felipe, na sequência de uma bola parada, ainda acertou na trave; Otávio, com tudo para encostar de cabeça para o golo, atirou por cima; depois, o mesmo Felipe, numa das raras tentativas de fora da área que tem ao longo de uma época, arrancou um míssil que ia ao ângulo mas que Vlachodimos defendeu com a mão direita para canto. E no seguimento ainda houve mais uma tentativa de Marega, a desviar na área, para nova intervenção do grego. Os encarnados tiveram aqui o seu momento onde brilhou a estrelinha da sorte mas esse acabou por ser sobretudo o momento que protegeu os audazes.

