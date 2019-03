Autocarro do Benfica e carro de Vieira apedrejados a caminho do Dragão

O autocarro que transportava a equipa do SL Benfica e o carro do presidente do clube, Luís Filipe Vieira foram apedrejados no Porto, a caminho do Estádio do Dragão. O autocarro chegou com pelo menos um vidro estilhaçado e com amolgadelas no lado direito, confirmou à Lusa uma fonte oficial do clube da Luz.

O autocarro do SL Benfica foi apedrejado na chegada ao Estádio do Dragão. (???? @HugoGil07) pic.twitter.com/nXt6Xe0vZ7 — Information Glorious 2 (@InformGlorious2) March 2, 2019

A SIC avança que a pedra terá atingido uma janela próxima de Andrija Živković. O extremo do Benfica terá sido atingido por estilhaços, não ficando ferido. O carro de Luís Filipe Vieira seguia atrás do autocarro, apresentando também marcas de apedrejamento, de acordo com o Record. As imagens mostram que o ataque se terá dado no percurso entre a A20 e a IC23, a 500 metros da saída para as Antas.

A comitiva da equipa seguia acompanhada por uma escolta policial, o que não impediu o ataque. A PSP tinha considerado no dia anterior que o confronto entre Benfica e Porto para a 24.ª jornada da Liga NOS era um evento de risco.

