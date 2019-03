Autoridades indonésias temem não encontrar mais sobreviventes em colapso de mina

As autoridades indonésias afirmaram este sábado temerem que as cerca de 30 pessoas que estão presas nos escombros, depois do colapso na quinta-feira de uma mina ilegal no norte da ilha de Sulawesi, na Indonésia, possam estar mortas.

Os socorristas continuam os trabalhos na região de Bolaang Mongondow, na parte norte das Ilhas Celebes, onde o colapso deu origem também a um deslizamento de terras, tendo oito pessoas sido encontradas mortas e 20 foram salvas. Desde de sexta-feira que os socorristas não conseguiram salvar mais ninguém.

Abdul Muin Paputungan, responsável que supervisiona as operações resgate da mina, disse à agência noticiosa AP que desde sexta-feira “já não se ouve as vozes dos mineiros presos”.

Nós ainda estamos a tentar salvá-los, embora, neste momento, pareça um milagre sobreviverem”, disse.

O arquipélago contém um grande número de minas ilegais de ouro que não têm normas de segurança, algo que várias associações já chamaram à atenção às autoridades para regularizarem.

Onze mineiros morreram em 2016 num deslizamento de terra provocado numa mina ilegal na província de Jambi, enquanto no ano passado, outras 12 pessoas morreram na ilha de Java, também devido ao colapso de uma mina de ouro que estava a ser explorada.

