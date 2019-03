Bruno Lage e o clássico que não era “decisivo” mas que o “fez treinador”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, não considerava o clássico frente ao FC Porto “decisivo”, mas a vitória por 2-1, que deixou as águias isoladas na liderança do campeonato, deu a certeza a Bruno Lage de ter o título nas próprias mãos: “Somos o principal candidato ao título. Temos é de seguir com equilíbrio, focados no treino e com a determinação de evoluir jogo a jogo”.”Se fizéssemos os jogos todos ao mesmo tempo não tínhamos hipótese. Como fazemos um a um, fazemos a nossa caminhada”, reforçou Bruno Lage sublinhando a importância do processo.

A recuperação do Benfica sob Bruno Lage não vem, garante o treinador de uma crença na reviravolta, mas numa “crença no bom trabalho, que é o nosso dia a dia”. Aliás, é isso que deixa Bruno Lage satisfeito, o trabalho “jogo a jogo”. “Há sempre a coisa de ver as coisas a longo prazo, mas o futebol vive-se um dia de cada vez“, sublinhou.

⚠️Quase um ano depois o ????Benfica volta à liderança isolada da ????????Liga Portuguesa:

2018/19 59 pontos (24 jornadas)

2017/18 74 pontos (29 jornadas)

????Os encarnados, agora com mais 2 pontos que o 2.º classificado (FC Porto) é a única equipa que depende de si para ser ????campeã pic.twitter.com/KuQraBjGrt — playmakerstats (@playmaker_PT) March 2, 2019

A importância do resultado foi tal para o Benfica que Bruno Lage assumiu que o trabalho da equipa nestes jogos era o que lhe dava a legitimidade para continuar a trabalhar: “Já agradeci aos jogadores por duas coisas. Pela atitude mostrada no treino, que permite construir esta equipa, e por estarem a fazer de mim treinador. O mérito é todo deles, e esta caminhada de dois meses tem sido realizada pelo que os jogadores fazem em campo”. O treinador reforça que os parabéns devem ir para o coletivo: “Não foi o Bruno, foram os jogadores que nos deram este resultado“.

????Benfica conquista a 9.ª vitória consecutiva na temporada. Soma também o 7.º triunfo consecutivo fora de portas. ⏪Há 4 épocas que as ????águias não venciam no ????Dragão:

2018/19 FCP 1-2 Benfica

2014/15 FCP 0-2 Benfica pic.twitter.com/8Qdp2UENsf — playmakerstats (@playmaker_PT) March 2, 2019

O jogo dividiu-se em três momentos, para Bruno Lage. Primeiro um Porto que “entrou muito bem” e marcou cedo, de bola parada. Depois um Benfica “por cima do jogo”, com a “estabilidade emocional” para chegar ao golo do empate: “Tentamos controlar o Porto e depois o jogo veio parar-nos à mão“. A volta no jogo “não era uma questão de sorte, mas de planeamento”. Depois do golo de Rafa Silva (que fez o 2-1) a partida tornou-se numa batalha tática em que “o Porto respondeu muito bem”, mas o Benfica conseguiu “controlar de forma brilhante”.

O clássico foi equilibrado, do ponto de vista do treinador do Benfica, que referiu a importância da resposta da equipa à expulsão de Gabriel, na segunda parte: “Fechamos com cinco defesas, com três médios a defender, e deixamos o ponta de lança para aguentar a bola”. “Houve alterações claras da parte do Porto para chegar ao golo, apostando nos cruzamentos”, a resposta do Benfica foi exatamente impedir o jogo do FC Porto pelas alas e aguentar o resultado.

⚠️Depois de 6 vitórias do ????Benfica em casa do ????FC Porto e sempre sem sofrer golos, esta foi a 2.ª vitória com uma reviravolta no Porto em 43 anos. ⏪Esta foi a 3.ª vitória do ????Benfica com reviravolta em casa dos dragões (2019, 1976 e 1971) pic.twitter.com/iYv3vRQzwo — playmakerstats (@playmaker_PT) March 2, 2019

O Benfica, assume Bruno Lage, não tentou surpreender: “Não era difícil acertar no nosso onze, olhando para os nosso últimos cinco ou seis jogos“, admite o treinador, mas garante que o Benfica se adaptou ao adversário: “Temos de nos reinventar, porque cada jogo tem a sua história. Temos a nossa dinâmica, mas há um lado estratégico a preparar”. A posição de Herrera e o uso de dois ou de três médios por parte do Porto foram focos da preparação das águias para o confronto.

“Se emocionalmente estivermos tranquilos respondemos em campo da melhor forma“, reforço Bruno Lage, que viu “um grande jogo” com um “resultado justo em que venceu a melhor equipa“. Mas Bruno Lage não considera que a performance tenha sido perfeita. “Seferovic e Pizzi falharam duas oportunidades claras de golo na primeira parte”, exemplificou, recusando a ideia de que o Benfica tenha sido mais eficaz frente ao Porto do que noutras partidas.

