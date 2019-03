Centenas de jornalistas croatas em manifestação contra a censura na Croácia

Centenas de jornalistas croatas manifestaram-se este sábado em Zagreb contra a proliferação de ações judiciais contra eles, o que consideram equivalente a censura, noticia a AFP.

A manifestação, convocada pela associação de jornalistas croatas HND, teve o objetivo de denunciar as numerosas ações judiciais dirigidas aos media, mas também as pressões políticas, as ameaças contra os repórteres e o desrespeito pelas leis da imprensa.

“Chega de perseguição”, pediu o presidente da associação, Hrvoje Zovko, acusando o governo conservador de “destruir o jornalismo”. “Vivemos num país onde podemos ser condenados por publicar uma informação verdadeira”, acrescentou, citado pela AFP.

No cerne do protesto estão as queixas apresentadas pela direção da radiotelevisão pública HRT — mais de trinta, de acordo com a HND — contra a associação dos jornalistas croatas, os media concorrentes e os jornalistas. A HRT reivindica também à associação de jornalistas o pagamento de uma compensação financeira por “prejudicar a sua reputação” ou pela “violação do direito ao respeito pela vida privada”.

De acordo com a HND, estão em curso mais de 1100 processos judiciais contra jornalistas ou órgãos de informação.

Numa nota datada de sexta-feira, a European Broadcasting Union (EBU), que se apresenta como a principal aliança mundial de media que prestam serviço público, afirma esperar uma rápida resolução do diferendo entre a HRT e a HND.

“A EBU espera uma rápida resolução da disputa entre o seu membro croata HRT e a associação de jornalistas croatas HND. “Um serviço público mediático forte é essencial para democracias saudáveis e qualquer coisa que prive o acesso do público a isso está a prejudicar toda a sociedade”, indica a nota publicada no ‘site’ da entidade.

A EBU conta com 117 membros, provenientes de 56 países, e tem mais 34 organizações associadas.

