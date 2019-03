Dragão cheio e a enorme tarja para Sérgio Conceição, Herrera e Brahimi

O Dragão esgotou para assistir ao FC Porto-Benfica que pode muito bem ser o jogo do título: com apenas um ponto a separá-las, qualquer uma das equipas que sair da partida deste sábado com a vitória e os três pontos coloca-se em posição privilegiada para vencer a Primeira Liga. Sérgio Conceição lançou Marega no onze titular, ao lado do surpreendente Adrián — já que Fernando Andrade e Soares estão no banco — e Bruno Lage apresentou o onze esperado, com as duplas Seferovic-Félix na frente e Rúben Dias-Ferro no centro da defesa e o meio-campo entregue a Gabriel e Samaris com Rafa e Pizzi nas alas.

No momento em que jogadores entraram em campo, atrás da equipa de arbitragem liderada por Jorge Sousa, os adeptos do FC Porto soltaram uma gigantesca tarja com Sérgio Conceição ao centro, ladeado pelo capitão Herrera e pelo avançado Brahimi. O gesto — uma clara demonstração de apoio ao treinador português — surge no dia seguinte a ser tornada oficial a renovação de contrato de Sérgio Conceição com o FC Porto, prolongando o vínculo entre técnico e clube por mais um ano, até 2019/20.

