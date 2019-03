Gonçalo Paciência estreia-se a marcar na Bundesliga e dá vitória ao Eintracht Frankfurt

À terceira foi de vez: no seu terceiro jogo, Gonçalo Paciência estreou-se a marcar na Bundesiga neste sábado, no jogo do Eintracht Frankfurt frente ao Hoffenheim. E logo com o golo da vitória. Na partida que contava para a 24ª jornada do Campeonato alemão, o avançado português começou no banco de suplentes, mas foi lançado pelo treinador Adi Hutter ao minuto 80′, altura em que o “seu” Frankfurt estava a perder por 2-1. A alteração parece ter dado sorte à equipa vermelha e branca, que marcou os dois golos da reviravolta depois da entrada de Gonçalo.

Primeiro foi o avançado francês Sébastien Haller a fazer o golo do empate, ao minuto 86′. Precisamente dez minutos depois, já em período de compensação, o mesmo Haller fez o cruzamento que Gonçalo Paciência converteu em golo, com um cabeceamento ao segundo poste, sem hipótese para Oliver Baumann, para o 3-2 final.

Os três pontos conseguidos com o golo de Gonçalo Paciência mantêm o Frankfurt na luta pelo sonho da qualificação para a Liga dos Campeões, objetivo que está a apenas três pontos. Com este golo, Paciência fez o segundo tento em três partidas com a camisola do Eintracht Frankfurt – antes já tinha marcado pelos Die Adler em jogo a contar para a Taça da Alemanha, logo na sua estreia, a 18 de agosto. Gonçalo Paciência chegou no início da temporada a Frankfurt, depois de uma venda que rendeu cerca de três milhões de euros ao FC Porto e junta assim o seu nome a uma lista cada vez mais extensa de portugueses que marcaram na Liga Alemã – e alguns bem bonitos, como pode ver abaixo. O melhor marcador português na Bundesliga é Hugo Almeida, que ao serviço de Werder Bremen e Hannover marcou 69 golos.

