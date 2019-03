Memorial judeu vandalizado em Estrasburgo

Um memorial no local onde existiu em tempos a sinagoga de Estrasburgo — incendiada pelos Nazis em 1940 — foi vandalizado, denunciaram este sábado as autoridades locais através das redes sociais.

A pedra, que foi atirada ao chão, tinha a seguinte frase: “Aqui foi erigida em 1898 a sinagoga de Estrasburgo, incendiada e arrasada pelos nazis a 12 de setembro de 1940”. A sinagoga, principal local de culto para a comunidade judaica da cidade, foi destruída pela Juventude Hitleriana em 1940.

O ato de vandalismo foi denunciado pelo vice-presidente da câmara de Estrasburgo, Alain Fontanel, no Twitter, com uma fotografia onde se pode ver o memorial deitado ao chão. “A sinagoga Quai Kléber foi queimada pelos nazis há 80 anos. A pedra que assinalava esta tragédia foi vandalizada durante a noite”, escreveu o autarca, falando num “novo ato de anti-semitismo” na cidade.

Também o presidente da Câmara, Roland Ries, reagiu mais tarde no Facebook: “Digo uma vez mais: basta!”, escreveu. “O local já é em si uma resposta a quem quer que tenha feito este ato repugnante, porque simboliza as exigências e os horrores do regime Nazi e o poder de resistência do povo francês.”

A polícia local já abriu uma investigação ao caso, segundo confirmou ao jornal Le Monde uma fonte da autarquia de Bas-Rhin: “A investigação explora todas as pistas — vídeo e depoimentos — para determinar a origem intencional ou acidental do evento.”

A região tem sido abalada recentemente por vários casos de anti-semitismo. Em fevereiro, 96 campas num cemitério judeu em Quatzenheim, a noroeste de Estrasburgo, foram vandalizadas com a pintura de cruzes suásticas.

Around 80 graves have been vandalised at a Jewish cemetery in the village of Quatzenheim, close to the border with Germany in the Alsace region of #France. The damage was discovered on Tuesday morning, as marches against anti-Semitism were set to take… https://t.co/cDDtNvXg66 pic.twitter.com/M2vq8M8xoo

— FRANCE 24 English (@France24_en) February 19, 2019