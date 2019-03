Mumbai City de Jorge Costa perde com Pune City atrasa-se em relação aos líderes no campeonato indiano

O Mumbai City, do treinador português Jorge Costa, atrasou-se este sábado nos lugares cimeiros da Liga indiana de futebol, ao perder na visita ao Pune City, por 2-1, em jogo da 18.ª jornada.

A equipa do ex-futebolista luso está na terceira posição, com 30 pontos, agora a quatro de Goa e Bengaluru, na co-liderança com os mesmos 34 pontos.

O Mumbay City, que teve Paulo Machado a titular, vinha de um triunfo fora com o ATK (3-1), depois de três derrotas consecutivas, e voltou a perder, num jogo em que apenas reduziu de grande penalidade, por Arnold, aos 90+2.

Antes, o Pune City tinha marcado por Khan, aos 18 minutos, e por Hume, aos 84.

