“Neto de Moura vai ter de processar a maioria do país”. As reações à queixa do juiz que já tem memes na Internet

Joana Amaral Dias não ficou espantada com a decisão do juiz Neto de Moura em processar os seus críticos, numa lista onde a própria também está incluída. Ao Observador, a comentadora da CMTV admite que acha “natural” a posição em causa, dado que este é um magistrado que “acha que Bíblia é uma boa referência” tendo em conta as decisões tomadas em contexto de tribunal.

Neto de Moura, continua Joana Amaral Dias, “não convive bem com a liberdade de expressão e de opinião. E foi no exercício desses direitos que eu intervim”. “Ao desproteger as mulheres vítimas de violência agravada, Neto de Moura devia ser alvo de um processo disciplinar. Não tem condições para continuar a exercer as suas funções. Nenhum juiz está a cima da lei”.

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, também já reagiu oficialmente à notícia avançada este sábado de manhã, de que o juiz Neto de Moura quer recorrer aos tribunais para processar humoristas, jornalistas e políticos, de modo a reparar o que este considera serem ofensas à sua honra. À conversa com jornalistas em Amarante, onde se deslocou este sábado a propósito da construção da barragem de Fridão, disse que é “grave quem alguém como Neto Moura continue a ser um juiz”.

Eu acho que, com todo o respeito pela separação de poderes, a magistratura tem de olhar para este caso, porque Neto Moura continuar a produzir as sentenças que tem produzido é um insulto a todos os magistrados deste século”.

“Acho que o juiz Neto Moura vai ter de processar a maioria do país. Neste país as pessoas sabem que a violência doméstica é um crime e as sentenças do juiz Neto Moura tentam legitimar e atenuar a violência doméstica, humilhando mulheres, e isso é inaceitável”, continuou Catarina Martins.

No sábado à tarde chegou a reação de Mariana Mortágua, que no Twitter escreveu: “Um juiz machista que coloca em causa a segurança das mulheres não deixa de ser um juiz machista que coloca em causa a segurança das mulheres só porque se ofende que digam que é um juiz machista que coloca em causa a segurança das mulheres”.

Ricardo Araújo Pereira e Bruno Nogueira também entram na lista dos visados na queixa do juiz desembargador. Contactados pelo Observador, até ao momento nenhum deles comentou a notícia avançada este sábado de manhã pelo semanário Expresso. A jornalista Fernanda Câncio, também ela na “lista negra”, usou a conta de Twitter para escrever, entre outras coisas, de forma irónica: “O Neto de Moura sabe vingar-se. Que humilhação”. Na legenda do post está a mais recente capa do jornal Expresso.

João Quadros, que colabora com Bruno Nogueira no programa “Tubo de Ensaio”, que passa na TSF, também visado pela queixa que o magistrado há-de apresentar, também recorreu à ironia para reagir à notícia do processo: “Estamos arrependidos de só ter feito este [programa]. Para a semana fazemos mais”.

Quadros recordou ainda as declarações do advogado de Neto de Moura, em 2017, ainda a propósito do primeiro acórdão pelo qual foi criticado. Na altura, Ricardo Serrano Vieira, deixou insultos às “feministas”, dirigindo-se ao movimento “Capazes”. O episódio, segundo João Quadros, pode agora virar-se contra o advogado:

O advogado de Neto de Moura, o que tinha página no Facebook, a dizer “As feministas são todas lambedoras de c….. dá nisto”. Ele apagou, mas há registos. Se querem brincar, vamos brincar, mas para a piscina dos grandes”, escreveu João Quadros no Twitter.

Neto de Moura é “trending topic” em Portugal

O nome do polémico juiz é um dos assuntos do momento em Portugal no Twitter. Logo abaixo está Jorge Sousa, responsável por arbitrar o jogo Porto-Benfica de sábado à noite. É precisamente nesta rede social que se encontram várias referências humorísticas à decisão de Neto de Moura, que quer processar os seus críticos. Em seu nome, o advogado Ricardo Serrano Vieira diz que o magistrado e a sua equipa aceitam “que discordem dos acórdãos, mas estas pessoas ultrapassaram o que é aceitável no Estado de Direito’’ quando alegadamente atentaram contra o bom nome do magistrado.

Além das figuras públicas diretamente visadas, os internautas serviram-se esta manhã das redes sociais para responder a Neto de Moura. A acompanhar os posts feitos por Fernanda Câncio e de João Quadros estão os primeiros “memes” — num deles, o juiz desembargador é equiparado ao vilão da série animada “Os Simpsons”, Montgomery Burns.

