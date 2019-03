O rio mais bonito do mundo fica na Colômbia

O rio Caño Cristales fica na Colômbia e é considerado o mais bonito do mundo. Atrai turistas de várias partes do mundo por ser comparado a um arco-íris pelos seus tons de vermelho, azul, amarelo, laranja e verde.

Tem 100km e é conhecido por ser muito colorido devido ”à diversidade de minerais nas rochas”, diz Walter Ramos, guia do parque natural, à BBC. Mas a presença da ”planta aquática Macarenia Clavigera que cresce no rio” também lhe dá cor. Por causa dos minerais, as árvores crescem pouco: cerca de 1 centímetro por ano.

Esta zona já foi considerada muito perigosa e foi formada há cerca de 1.5 mil milhões de anos, segundo o especialista.

