Presidente da JSD acusa Governo de ser “campeão” das desigualdades

A presidente da Juventude Social Democrata (JSD) acusou, este sábado, o Governo de ter acentuado as assimetrias do ponto de vista social e de ser o “campeão” das desigualdades.

“O Governo, do ponto de vista social, tem acentuado muito as assimetrias. É o campeão no aprofundamento das desigualdades”, afirmou Margarida Balseiro Lopes, durante a sessão de abertura da iniciativa da JSD do distrito de Castelo Branco, “Democracias XXI”.

E “a geração mais qualificada de sempre, tem sido a mais prejudicada pelo Governo socialista”, acrescentou.

A deputada social-democrata voltou a falar da questão do alojamento para os jovens do ensino superior e adiantou que ao invés de reduzir as propinas, o Governo devia dar resposta a um dos maiores flagelos que os jovens do ensino superior enfrentam.

“Para muitos, a única solução que têm é ou sair do ensino superior ou nem sequer entrar no sistema [de ensino]. Este é um assunto que não vamos largar”, frisou.

Margarida Balseiro Lopes adiantou ainda que o Governo de António Costa não foi capaz, em três anos, de resolver este problema, apesar de, agora, no final da legislatura, andar a fazer “anúncios e promessas”.

Já sobre o cabeça-de-lista do PS ao Parlamento Europeu, Pedro Marques, a social-democrata teceu duras críticas, acusando-o de ser “o campeão do anúncio das obras que nunca foram feitas” e de ter feito “a pior negociação de sempre de fundos comunitários”.

“Estamos aqui para melhorar a vida daqueles que nos rodeiam. Devemos ter a capacidade de falar dos problemas que afetam e preocupam as pessoas e que afetam a vida de cada um de nós”, concluiu.

