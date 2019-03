Um penálti aqui, um penálti ali e dois golos a motivar muitos protestos: os casos do jogo

Depois de uma longa ausência por lesão, Jorge Sousa, um dos melhores árbitros portugueses, regressou ao ativo, começou pela Segunda Liga e demorou pouco a voltar aos grandes palcos, fazendo o oitavo clássico da carreira. Um clássico que tentou sempre ao máximo “deixar andar”, sem a necessidade de interromper quase de minuto a minuto o encontro, mas que ainda antes da meia hora já tinha quatro lances a motivar muitos protestos, também aqui repartidos de forma igual entre as equipas.

Aos 11 minutos, depois de uma falta mais dura de Rúben Dias sobre Marega, o FC Porto conseguiu fazer chegar a bola à área onde Herrera tentou colocar na zona central mas viu André Almeida cortar para canto – o mexicano ficou a pedir mão, o lateral direito foi explicando com gestos a Jorge Sousa que tinha batido no peito, Jorge Sousa esperou e mandou o jogo seguir.

Apenas quatro minutos depois, mais protestos mas na área dos azuis e brancos: Pizzi conseguiu ganhae espaço para jogar 1×1 com Wilson Manafá, tentou a finta para dentro para puxar para o pé direito mas acabou por cair no chão. O médio pediu falta por estar a ser puxado, o lateral defendeu que tinha sido um agarrão mútuo e o VAR voltou a não dar indicações ao árbitro.

Depois chegaram os golos. E os protestos, como não poderia deixar de ser. A começar pelo 1-0 de Adrián López: o espanhol teve um primeiro remate num livre direto que ficou na barreira, conseguiu marcar na tentativa seguinte que fez na insistência mas a posição de Pepe, que ainda se baixou no lance para não levar com a bola, foi avaliada pelo VAR, que mandou seguir.

Aos 26′, o Benfica conseguiu empatar e mudaram apenas os intérpretes dos protestos: sobre o remate certeiro de João Félix na área não existem dúvidas, mas uma disputa de bola no início do lance entre Seferovic e Wilson Manafá, que terminou com o lateral no chão, levou a nova avaliação do VAR que mandou seguir a partida.

