Wolverhampton de Nuno Espírito Santo de volta às vitórias na Premier League (e com golo português)

O Wolverhampton não ganhava para a Premier League há precisamente um mês. No segundo dia do ano, visitou e venceu no terreno do Everton, comandado por Marco Silva. A seguir, teve dois empates consecutivos – contra Newcastle e Bornemouth – e uma derrota (surpreendente), frente ao Huddersfield. Os alarmes chegaram a soar para os lados do Estádio Moulineux. Um mês volvido, a equipa de Nuno Espírito Santo recebeu e venceu o Cardiff City por 2-0.

Um dia antes do encontro entre as duas equipas, Neil Warnock, treinador do Cardiff, fazia uma revelação: a mulher do treinador dos galeses – que, futebol à parte, se tornou mais conhecido pela opinião vincada sobre o Brexit – é fã de Nuno Espírito Santo. “Ele fez um bom trabalho e é o treinador favorito da minha mulher”, disse Warnock na antevisão.

A rivalidade entre os dois treinadores já não é nova. No ano passado, Nuno Espírito Santo e Warnock protagonizaram uma intensa batalha pela promoção para o principal escalão do futebol inglês. O treinador português levou a melhor no último duelo com o técnico inglês, vencendo no País de Gales ao Cardiff, por 1-0, resultado que fez com que, no final do jogo, Warnock passasse algum tempo a insultar Espírito Santo.

Neil Warnock screaming "fuck off" for 20 seconds at Nuno, Wolves' manager, is the greatest video on twitter this week. pic.twitter.com/xsnv2NSez5 — Sean (@SeanWalkerSport) 6 de abril de 2018

No que diz respeito ao jogo deste sábado, Nuno Espírito Santo já havia prometido mudanças e cumpriu. Da armada portuguesa, apenas Diogo Jota e Rúben Vinagre foram titulares. João Moutinho e Ivan Cavaleiro entraram na segunda parte, Rúben Neves não saiu do banco e Rui Patrício ficou fora da lista de convocados. Os golos chegaram cedo e, mais uma vez, com toque português. Aos 16 minutos, Diogo Jota inaugurou o marcador com assistência do antigo benfiquista Raúl Jimenez; dois minutos depois, o Wolverhampton dobrou a vantagem com papéis invertidos: Jota assistiu e Jiménez apenas teve de encostar.

Com esta vitória, o Wolverhampton chegou a um novo recorde: 43 pontos na Premier League. Nunca antes o clube havia atingido tal pontuação numa época inteira de primeiro escalão inglês. A marca salta ainda mais à vista quando ainda faltam nove jogos à equipa de Nuno Espírito Santo para terminar a época e a equipa ocupa o sétimo lugar da classificação.

Today's result takes Wolves to 43 points and sets a club @premierleague record!



???????? pic.twitter.com/0SF0cYMHS7 — Wolves (@Wolves) 2 de março de 2019

