A cara de mau perder e uma oração por Conan Osíris. Como o Twitter viveu o Festival da Canção

A noite começou morna e acabou com aquele nervoso miudinho em crescendo, dentro da barriga. Se a expectativa em relação à vitória de Conan Osíris foi o puxando pela criatividade dos internautas durante toda a emissão, transmitida em direto a partir da Portimão Arena, com a confirmação veio a derradeira avalanche de festejos no Twitter. Houve mesmo quem tenha tentado mobilizar todos os credos e apelar a uma vigília de orações, tudo para ver “Telemóveis” conquistar o primeiro lugar:

Me doing a prayer circle for my boy Conan Osíris this evening #festivaldacancao2019 pic.twitter.com/ikuMqkY5sf — Marina ???? || misses BTS (101018) (@afrodyteeimai) March 2, 2019

Lowkey… Portugal just MADE this #Eurovision season for me. Sending Conan is not only the right move for Portugal, it is putting into motion a movement. The #Euroviison Song Contest will NEVER be the same (I hope). Thank you #festivaldacancao2019 pic.twitter.com/4yDl0uUUxa — Alesia (@AlesiaMichelle) March 3, 2019

Vestido pelo designer português Luís Carvalho, desta vez de branco, o vencedor da noite também já é musa da moda. Há uma t-shirt a atestar a teoria:

Há apresentadores para todos os gostos, que é como quem diz Vasco Palmeirim, Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves. Cada um, dentro do seu género, fez furor:

The male host is kinda cute #festivaldacancao2019 — cha cha from umbrella academy stan acc ???????????????? (@ridewithourflow) March 2, 2019

???????? Filomena is a STAR. The best host from Lisbon 2018 by far! #festivaldacancao #festivaldacancao2019 — ESCXTRA (@escxtra) March 2, 2019

As opiniões dividiram-se. Houve quem apoiasse a dupla Calema:

Houve quem pendesse mais para o lado de Surma:

Can we just stop the show now and give the trophy to Surma already I- #FestivalDaCancao2019 pic.twitter.com/uxneK8iWyH — B4 THE ???? MY FAVORITE COLOR WAS ???? (@neketebote) March 2, 2019

Finally watching SURMA and boo boo did NOT let me down. SO DOPEhttps://t.co/OuPc3guMT2 #festivaldacancao2019 pic.twitter.com/PhqV2cXpMZ — Alesia (@AlesiaMichelle) February 23, 2019

NBC também conquistou os seus fãs. Ou então, não fez assim tanto sucesso:

"Igual a ti" tem mais potencial que "Perfeito" lá fora, mas tanto uma como outra ficam a 2, 3 pontos da final! Metam as musicas numa novela e tá feito! #aminhafavorita #FestivaldaCanção pic.twitter.com/WdtKRiwlvO — Telmo Ferreira (@TelmoFe) March 2, 2019

Well done NBC. What are you doing in Portimão when you could be in Venezuela giving food to the people? ???? #festivaldacancao #FestivalDaCancao2019 — Elizabete Cruz (@ElizabeteAC) March 2, 2019

Ainda sobre “Telemóveis”, a canção vencedora:

???????? Me calling every Portuguese person I know and telling them to vote for Conan and to get their parents, friends, grandparents and neighbours to do the same. #festivaldacancao #festivaldacancao2019 pic.twitter.com/w9pLHN5I7a — ESCXTRA (@escxtra) March 2, 2019

Na audiência, a ala política ficou marcada por alguns pronunciamentos, aqui e ali — Gabriela Canavilhas, ex-ministra da cultura, e Adolfo Mesquita Nunes, deputado do CDS, demonstraram opiniões opostas:

Se o #conanOsiris ganhar isto o festival da canção entra novamente na idade das trevas durante muitos anos https://t.co/4V4WYdiAnA — gabriela canavilhas (@GCanavilhas) March 2, 2019

E porque a espera é uma coisa universal…

???????? Okay so all eight acts have performed and yet there are still over two hours left of the show…never change, Portugal! #festivaldacancao #festivaldacancao2019 pic.twitter.com/63wxw4Oflz — ESCXTRA (@escxtra) March 2, 2019

Pelo meio, Isaura e Cláudia Pascoal voltaram para regar aquele jardim que já estava meio ressequido. Houve gente a gostar:

Continuar a ler