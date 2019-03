A maratona do Campeonato centra atenções em 50km de Portugal: o que falta jogar a Benfica e FC Porto

São apenas 50 quilómetros. Pouco para uma viagem de carro, muito para definir posições no Campeonato. Aliás, olhando para o que falta do calendário até ao final da temporada, quase tudo no plano teórico. Benfica e FC Porto têm apenas dois pontos de distância (três, em caso de igualdade) e três deslocações de risco elevado (duas em comum) nas dez jornadas que restam onde poderão estar as principais decisões da prova até maio: a Braga, a Moreira de Cónegos e a Vila do Conde.

O Benfica, que na próxima ronda recebe o Belenenses com quem perdeu na primeira volta no Jamor por 2-0 (no jogo que serviu de viragem em relação à confiança dos adeptos em Rui Vitória, face aos protestos bem visíveis nas bancadas no final), tem logo a seguir uma complicada viagem a Moreira de Cónegos. Seguem-se Tondela (casa), Feirense (fora) e uma dupla receção a V. Setúbal e Marítimo antes da viagem a Braga. Depois do jogo na Luz com o Portimonense, o conjunto de Bruno Lage joga na Luz com o Portimonense, faz o último encontro fora em Vila do Conde frente ao Rio Ave e termina em casa com o Santa Clara.

Já o FC Porto, que se desloca agora a Santa Maria da Feira para defrontar o Feirense, recebe depois o Marítimo antes do grande teste na Pedreira frente ao Sp. Braga. Depois do duelo diante dos minhotos, segue-se o dérbi com o Boavista, uma deslocação ao Algarve para defrontar o Portimonense e uma receção ao Santa Clara antes de novo jogo fora de risco, em Vila do Conde, com o Rio Ave. Os comandados de Sérgio Conceição jogam de seguida com o Desp. Aves, viajam até à Madeira para defrontarem o Nacional e terminam o Campeonato com um clássico no Dragão diante do Sporting.

Pelo meio, as duas equipas terão ainda compromissos para outras duas competições: em termos europeus, o FC Porto vai agora tentar inverter a desvantagem da primeira mão dos oitavos da Champions que trouxe de Roma (quarta-feira, 20h), ao passo que o Benfica jogará os oitavos da Liga Europa diante do Dínamo Zagreb (dias 7 e 14, com o primeiro jogo na Croácia). Haverá ainda a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal em abril, com o Benfica a deslocar-se a Alvalade para defrontar o Sporting e o FC Porto a viajar até à Pedreira para medir forças com o So. Braga.

