António Costa vai ao programa de Cristina Ferreira

O anúncio foi feito pela própria Cristina Ferreira, no seu Instagram: “Terça. O primeiro”, escreveu a apresentadora na legenda de um vídeo, referindo-se à presença do primeiro-ministro António Costa no Programa da Cristina, na terça-feira de Carnaval.

“Já conhece o político. Agora vai conhecer o homem”, promete-se na promoção do programa, onde se anuncia o “convidado de honra”.

António Costa será assim o terceiro político a ter uma presença no programa da apresentadora da SIC. Depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter telefonado a Cristina Ferreira em direto, no dia de estreia do programa, para “enviar um beijinho” e de a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, ter cozinhado o seu “arroz com atum” em direto, chega a vez de António Costa se estrear num registo mais intimista com a apresentadora.

