Benfica tirou Casillas e FC Porto da liderança de melhor média de golos sofridos da Europa

O jogo não correu de feição ao FC Porto. O expoente máximo disso é, obviamente, a derrota frente ao rival, que deixa agora o Benfica em primeiro lugar com dois pontos de vantagem. Mas houve mais motivos de tristeza e preocupação para os adeptos portistas depois do jogo desta noite, em especial para o guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas: depois do clássico deste sábado, San Iker deixa a liderança de guarda-redes com melhor média de golos sofridos das principais ligas europeias, levando também o seu clube a baixar da liderança no mesmo indicador.

Com os dois golos sofridos na partida desta noite – um por João Félix e outro por Rafa – o FC Porto e Iker Casillas foram agora batidos por 14 vezes em 24 jogos disputados, o que dá uma média de 0,58 golos sofridos por jogo. Antes do pontapé de saída, os dragões e o seu guarda-redes tinham sofrido 12 golos em 23 golos, com média de 0,52 golos consentidos por partida. O certo é que Casillas e o FC Porto continuam a ser o clube com menos golos sofridos das principais ligas europeias, mas perderam a liderança na média de golos sofridos por partida.

O motivo prende-se com o facto de o PSG ter sofrido apenas um golo na vitória deste sábado por 2-1 frente ao Caen. A dupla Buffon/Areola sofreu agora 15 golos em 26 jogos, o que dá uma média de 0,57 golos por partida. Mas não foram apenas os franceses que condenaram Iker Casillas a baixar da liderança, visto que esta agora é ocupada por AlissonBecker e o seu Liverpool, que sofrendo 15 golos em 27 jogos detém a liderança com uma média de 0,55 golos sofridos por jogo. O espanhol e o FC Porto ocupam então agora a terceira posição em termos de média de golos sofridos por jogo, mas permanecem como clube menos batidos das principais ligas europeias.

⚠️Uma volta depois, o ????FC Porto é derrotado na ????????Liga Portuguesa. Depois de 25 jogos sem perder nas competições nacionais, esta foi a 3.ª derrota na época, a 2.ª no Dragão (1-2 Benfica e 2-3 V. Guimarães) pic.twitter.com/Ul5TDHt3zt — playmakerstats (@playmaker_PT) March 2, 2019

Isto num jogo que até costuma correr de feição ao antigo guarda-redes do Real Madrid: com a derrota desta noite, Iker Casillas perde pela primeira vez frente ao Benfica no Estádio do Dragão. Na presente temporada, o guardião espanhol já tinha sido derrotado pela primeira vez em termos absolutos frente aos encarnados, no jogo da primeira volta, duplicando agora o registo. Assim, desde que chegou ao Dragão e para o Campeonato, Iker Casillas já venceu o Benfica por três vezes, empatou duas vezes e, depois deste sábado, perdeu também por duas vezes com os rivais de Lisboa. No total são sete jogos e seis golos sofridos, com uma média de 0,86 golos sofridos por jogo.

