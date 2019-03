Bruno Fernandes e um recorde que fica bem na fotografia: médio bate registo de golos de Oliveira

Olhando para as opções iniciais do Sporting e comparando com as contratações feitas no verão e na reabertura de mercado, há várias caras novas que assumiram um lugar na equipa. A começar com Renan na baliza, a chegar ao ataque com Raphinha e/ou Diaby, a ter pelo meio Gudelj. No entanto, há uma cara mais conhecida que nem por isso deixou de ser uma contratação. E, de longe, a melhor contratação de todas. De acordo com o recente Relatório e Contas do primeiro semestre da SAD verde e branca, o internacional português que tinha rescindido contrato de forma unilateral teve uma operação de “resgate” que custou no total 1,8 milhões de euros. Se houve dinheiro bem investido, foi aquele. Ainda mais do que se poderia pensar.

Numa fase da temporada onde o pior momento de Bas Dost desde que chegou a Alvalade começa a tornar-se cada vez mais visível, Bruno Fernandes foi somando golos atrás de golos, chegando ainda no início de março a um recorde no clube: com a grande penalidade apontada em cima do minuto 90 frente ao Portimonense, o número 8 e capitão tornou-se o médio com mais golos de sempre pelos leões numa só temporada (23), superando o registo de António Oliveira alcançado numa temporada de 1981/82 em que o Sporting ganhou tudo o que havia para ganhar em termos nacionais.

Em paralelo, e no seguimento do lance que deu a Raphinha a possibilidade de aumentar a vantagem para 2-0 apenas um minuto depois de Diaby ter inaugurado o marcador (também a passe do médio, neste caso após a transformação de um canto), Bruno Fernandes passou a somar oito assistências de bola corrida na presente edição do Campeonato, igualando os números do líder Pizzi, internacional português e também ele o jogador com mais passes para golo no Benfica.

???????? 16’ | Sporting 2-0 Portimonense Bruno Fernandes chegou às 8 assistências de bola corrida e já apanhou Pizzi no topo do ranking#LigaNOS #SCPPSC #DiaDeSporting #UnidosPeloPortimonense pic.twitter.com/2U9SJgelrw — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) March 3, 2019

“Começámos muito bem o jogo, fizemos rapidamente dois golos, estávamos completamente por cima mas acabámos por facilitar e dar espaço ao Portimonense, que é uma excelente equipa e soube criar oportunidades. Acabámos por sair com um triunfo bastante confortável, apesar de o jogo ter sido bastante equilibrado”, começou por destacar o médio que foi considerado o MVP da partida, na flash interview. “Começámos a deixar de jogar e de fazer os movimentos que estavam definidos mas conseguimos manter o resultado do nosso lado. Temos de melhorar. Os nossos primeiros dez minutos têm de ser os 90, não podem ser só dez. Não é por acaso que quando o mister chegou fazíamos isso. Temos de melhorar todos, não podemos culpar um ou outro. Temos de exemplificar melhor em campo aquilo que o mister nos pede”, acrescentou a esse propósito.

???????? FINAL | Sporting ???? Portimonense Algarvios jogaram com olhos na baliza mas ????não deixaram fugir o regresso às vitórias

Ratings em https://t.co/QZuwKyufuG#LigaNOS #SCPPSC #DiaDeSporting pic.twitter.com/vTIRn2J0mU — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) March 3, 2019

“Tenho um papel essencial, a marcar e a assistir, devido aos meus companheiros. Hoje acabei por ser feliz mas sem os meus companheiros e sem o treino diário isto não acontece. Na primeira parte tivemos oportunidades e podíamos ter feito mais de dois golos. Temos de ser mais incisivos no momento de fazer golo”, concluiu o médio leonino.

Também o treinador do Sporting alinhou pelo mesmo diapasão abordando a irregularidade que marcou a exibição da equipa. “Depois dos 15 minutos iniciais, driblámos demasiado, não fizemos passes e perdemos o controlo do jogo. Ao intervalo disse aos jogadores para voltarmos aos primeiros 15 minutos, em que Diaby e Raphinha eram perigosos. As linhas tinham de estar mais juntas porque não estávamos a controlar o meio-campo. Quando não jogamos de forma simples, as coisas complicam-se. Em resumo, gostei dos primeiros 15 minutos, não gostei dos 30 seguintes e a segunda parte foi razoável”, disse.

O ???? chegou aos 3 (ou +) ⚽ pela 8ª vez na Liga ???????? ▶ 1×3 vs Moreirense – Peseiro

▶ 3×0 vs Boavista – Peseiro

▶ 1×3 vs Rio Ave – Keizer

▶ 4×1 vs Aves – Keizer

▶ 5×2 vs Nacional – Keizer

▶ 1×3 vs Feirense – Keizer

▶ 3×0 vs Braga – Keizer

▶ 3×1 vs PORTIMONENSE – KEIZER pic.twitter.com/XtukGxdFw3 — playmakerstats (@playmaker_PT) March 3, 2019

Em paralelo, Marcel Keizer deixou uma palavra de alento para Bas Dost, que voltou a ter um encontro muito abaixo do normal e acabou substituído a meia hora do fim, com o resultado ainda em 2-1. “Já fez muito pelo Sporting, tem uma grande carreira, espero que ganhe confiança. Isto pode acontecer e temos de ajudá-lo porque precisamos dele. Substituição? Decidi fazer porque não estava no jogo”, admitiu o treinador holandês, que viu Diaby e Raphinha assumirem a despesa dos golos a par de Bruno Fernandes, que além de ter marcado conseguiu ainda mais duas assistências.

Melhores marcadores ???? Sporting (Liga ????????) ???????? Bas Dost – 14 ⚽

???????? BRUNO FERNANDES – 12 ⚽ ⬆

???????? Nani – 7 ⚽ pic.twitter.com/kM5h30BZZk — playmakerstats (@playmaker_PT) March 3, 2019

