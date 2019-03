Citroënist. Um Space Tourer virado para o ciclismo

Com o Space Tourer Citroënist Concept, o construtor francês do Grupo PSA visa oferecer uma versão diferente do seu furgão de passageiros Space Tourer, virado para o campismo. O interior foi concebido pela Pössl, um especialista alemão em motorhomes.

O Citroënist serve para firmar a associação com a Martone Cycling Co, uma empresa americana (nova-iorquina) propriedade de um brasileiro que concebe bicicletas coloridas, fabricadas em Taiwan. É por isso que, exteriormente, este Space Tourer surge com as mesmas cores da bicicleta que a Martone concebeu para a Citroën, em branco, preto e vermelho, que ocupam a zona superior da carroçaria.

A versão utilizada do Space Tourer é mais alta do que o normal e possui quatro rodas motrizes, cortesia da Automobiles Dangel, que concebeu o sistema 4×4. O motor é o 2.0 BlueHDI de 150 cv, associado a uma caixa manual de seis velocidades. A zona central do tejadilho é articulada, podendo subir para incrementar o espaço interior, útil quando se pretende pernoitar a bordo.

Mas um dos aspectos mais curiosos do Citroënist Concept é o facto de, lá dentro, ser possível transportar duas bicicletas. Mais precisamente dois exemplares denominados Rider the Citroënist by Martone, com quadro, banco e garfo em branco, aros, pneus e guiador a preto e correndo em vermelho. Anunciando um peso de 12 kg, o habitual num modelo de características urbanas, sem travões de disco e apenas três velocidades, a bicicleta da Citroën (à semelhança de outros produtos da Martone) é proposta por uns módicos 950€. E menos mal que não é a mais cara da gama, sendo que o preço não varia pela sofisticação tecnológica do modelo, ou dos materiais empregues, mas sim da pintura…

