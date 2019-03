Do calor do Sambódromo aos canais de Veneza: o Carnaval pelo mundo

Celebrado um pouco por todo o mundo ocidental, o Carnaval é momento de festa, excesso, gozo e muita beleza. Do calor do Sambódromo brasileiro ao Carnaval mais encasacado de Colónia, na Alemanha, passando pelos fatos trabalhados dos mascarados de Veneza em Itália, são muitas as vestes que os foliões decidem envergar — mas, todas elas, servem para protagonizar imagens vistosas.

Até quarta-feira de cinzas, a animação promete ser muita. Para já, nos primeiros dias desta festa, já foi possível captar o Mardi Gras de inspiração francesa em Nova Orleães (EUA), as influências caribenhas em Notting Hill (Reino Unido) ou a tradição antiga italiana.

Para os próximos dias esperam-se mais brilhos e dança. Mas, até lá, divirta-se acompanhando os corsos das Escolas de Samba brasileiras e outros carnavais, um pouco por todo o mundo.

Continuar a ler