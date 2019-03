Estes vão ser os adversários de Conan Osíris na Eurovisão

[o Festival da Eurovisão decorre entre os dias 14 e 16 de maio, em Tel Aviv, em Israel e por conhecer estão ainda os representantes do Azerbaijão, Bielorrússia, Irlanda, Geórgia, Sérvia, Suécia, Suíça. Este artigo vai continuar em atualização]

Albânia

Jonida Maliqi

A cantora de 35 anos começou a carreira aos 13 no Festival da Canção da Albânia — que só desde 2003 é que apura um concorrente para a Eurovisão. Jonida Maliqi chegou mesmo a ser a apresentadora, em 2010. Antes de conquistar a vitória, na edição deste ano, Maliqi tinha obtido um 3º lugar, em 2004.

A par da participações no festival, Jonida Maliqi interpretou Julieta numa versão albanesa do musical “Romeu e Julieta”, tendo ainda sido jurada no The Voice da Albânia e apresentadora do Dança com as Estrelas.

Arménia

Srbuk

A cantora de 24 anos é tida como um dos talentos da nova geração do país. Deu-se a conhecer em vários concursos musicais, onde se destacou no X Factor local, com um 2.º lugar, e no The Voice da Ucrânia, onde obteve o 4.º posto.

A participação de Srbuk foi anunciada ainda sem se saber qual a canção que leva a concurso. As inscrições de temas fecharam no dia 10 de janeiro, será entretanto escolhido o tema que Srbuk vai interpretar.

Austrália

Kate Miller-Heidke

A representante da Austrália é um nome consagrado. Com 37 anos, Miller-Heidke vai participar com a música “Zero Gravity”. A cantora australiana tem fortes inspirações na música clássica que mistura com a música pop.

Nomeada e vencedora de vários prémios na Austrália, Kate Miller-Heidke lançou já quatro álbuns. Com dois deles, Curiouser e Vertigo, conseguiu atingir o top10 de vendas no seu país natal. Em 2017 lançou um álbum ao vivo com a Orquestra Sinfónica de Sidney.

Esta é a quinta participação da Austrália no Festival da Eurovisão.

Áustria

Paenda

Gabriela Horn é mais conhecida como Paenda e vai ser a representante da Áustria na Eurovisão, com a canção “Limits”. Com 31 anos, Paenda começou no coro da sua cidade natal, com seis anos. Mais tarde foi para Viena para estudar jazz e pop.

O ano passado lançou o primeiro álbum, “Evolution I”, escrito, composto e produzido integralmente por si, num estúdio caseiro que foi montando ao longo dos anos. Este ano foi escolhida pela televisão austríaca para representar o país na Eurovisão.

O tema com o qual vai participar ainda não foi apresentado.

Bélgica

Eliot

Eliot é um dos finalistas mais jovens deste ano. Com apenas 18 anos, ficou conhecido pela audição no The Voice da Bélgica. Despertou a atenção da televisão nacional belga, a RTBF, e a música com que vai participar, “Wake up”, foi composta por Pierre Dumoulin, autor de “City Lights”, que em 2017 atingiu o 4.º lugar na final da Eurovisão.

Croácia

Roko

Roko é um dos participantes mais jovens desta final. Com 18 anos, o cantor croata nasceu em Split, a segunda maior cidade da Croácia. Filho de pais cantores, Roko começou a carreira aos 12 anos, num grupo local.

É apelidado de Michael Bublé da Croácia e fez “escola” em concursos televisivos, tendo ganho um na RTV Pink e o Dora, o concurso que escolhe o representante da Croácia para a Eurovisão. O seu mentor é o cantor croata Jacques Houdek.

Chipre

Tamta

Nascida e criada na Geórgia, Tamta mudou-se para a Grécia aos 21 anos, tendo alcançado o 2.º lugar no Ídolos local. É uma das artistas mais conhecidas da Grécia e chegou à final do Festival da Canção grego em 2007.

Esteve já para participar pelo Chipre por duas vezes, mas só este ano conseguiu conciliar a agenda com a participação na Eurovisão, com a canção “Replay”.

Aos 38 anos, tem quatro álbuns de estúdio no currículo e os seus singles atingiram quase sempre o top das rádios gregas. Foi jurada do X Factor na Geórgia e na Grécia, entre 2014 e 2018.

República Checa

Lake Malawi

Lake Malawi pode ser o terceiro maior lago de África (abrangendo Moçambique e a Tanzânia) mas neste caso é uma banda de indie-pop que vai representar a República Checa na Eurovisão, com “Friend of a Friend”.

A banda, cujo nome se inspirou numa música de Bon Iver, formou-se em 2013 e é composta por Albert Cerny (voz e guitarra), Jeronum Subrt (baixo e teclas), Antonín Hrabal e Pavel Palát (percussão).

Os Lake Malawi já tocaram nos maiores festivais checos e também no Reino Unido, onde em 2014 apresentaram um single na BBC. Em Praga, tocaram já na primeira parte dos The Kooks, Mika e dos Thirty Seconds to Mars.

Dinamarca

Leonora

Leonora tem apenas 20 anos e destacou-se na… patinagem no gelo. Foi campeã de juniores na Dinamarca e participou nos campeonatos nórdicos e no Campeonato do Mundo de juniores. A patinagem ficou para segundo plano e a música parece estar a resultar.

“Love is Forever” é a canção com a qual ganhou um lugar na Eurovisão em representação da Dinamarca. É cantada em quatro línguas: inglês, dinamarquês, alemão e francês.

Estónia

Victor Crone

Victor Crone — ou Vic Heart — é um cantor sueco que vai representar a Estónia na Eurovisão. Aos 18 anos mudou-se para Los Angeles, nos Estados Unidos da América, para compor com nomes como Diane Warren (compositora nomeado este ano para os Óscares) e Desmond Child (produtor de músicas como “Living on a Prayer” e “Livin’la Vida Loca”).

Nos Estados Unidos lançou a música “Jimmy Dean” sob o nome de Vic Heart. Este ano, com 27 anos, venceu o Festival da Canção da Estónia, com a música “Storm”, assegurando a presença em Tel Aviv. A música com que vai participar entrou já para o top10 da tabela das mais ouvidas da Estónia.

Macedónia

Tamara Todevska

Há quem não acredite no destino, mas certas coisas parecem mesmo estar definidas à nascença. Tamara Todevska é filha de uma cantora da Ópera da Macedónia e de um professor da Academia de Música de Skopje e a sua irmã representou o país no festival da Eurovisão de 2014. Aos 33 anos, chegou a sua vez.

Tamara já representou a Macedónia na Eurovisão em três ocasiões: duas como back-vocal, outra integrada num trio. Mas este ano decidiu fazê-lo a solo e foi escolhida como a representante do seu país.

A par da carreira “eurovisiva”, Tama tem dois álbuns de estúdio em nome próprio. A canção “Proud”, que vai concorrer à Eurovisão, ainda não foi apresentada.

Finlândia

Darude

Ville Virtanen, conhecido no meio artístico por Darude, é um dos mais conhecidos artistas de música eletrónica da Finlândia. O seu single “Sandstorm”, lançado em 1999, tem mais de 143 milhões de visualizações no YouTube.

Darude, de 43 anos, atuou já nos maiores palcos de música eletrónica do mundo e tem quatro álbuns de estúdio. O DJ finlandês vai participar na Eurovisão com o cantor Sebastian Rejman, a música com a qual o país vai participar vai ser escolhida de um lote de três, num concurso transmitido pela televisão finlandesa.

França

Bilal Hassani

Bilal Hassani começou a mostrar os dotes musicais em vídeos que ia publicando no YouTube, até que em 2015 participou no The Voice Kids, com 15 anos.

Na “audição-cega” do programa interpretou a música de Conchita Wurst, “Rise Like a Phoenix”, que venceu a Eurovisão em 2014 e escolheu como mentor Patrick Fiori, quarto classificado na Eurovisão em 1993.

Hassani nasceu em Paris há 19 anos, mas é oriunda de uma família muçulmana e é também uma ativista das causas LGBT. Como membro do grupo “big-five” (França, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália, países apurados diretamente, todos dos anos) a canção de Hassani tem entrada automática na grande final.

Alemanha

S!sters

As S!sters são Carlotta Truman e Laurita Spinelli. Truman é uma multi-galardoada cantora alemã. Tem apenas 19 anos e foi finalista do The Voice Kids em 2014 e venceu em 2011 o prémio de Melhor Cantora da Alemanha, sendo a mais jovem de sempre a conquistar este galardão.

Já Laurita Spinelli, de 26 anos, integrou a banda do The Voice alemão, sendo back-vocal da cantora Lena. Com apenas 10 anos tinha vencido o Kiddy Contest da televisão alemã ZDF.

A Alemanha é também um membro dos “big-five”, pelo que a canção “Sister” tem entrada direta na grande final.

Grécia

Katerina Duska

A representante da Grécia nasceu em Montreal, no Canadá mas mudou-se para a capital grega, Atenas. Em 2016 lançou o primeiro álbum, Embodiment, e em 2018 viu uma música ser escolhida para um anúncio televisivo no Canadá.

Tem no currículo colaborações com artistas como Tom Baxter, Oddisee e Albin Lee Meldau, tendo atuado já em vários festivais do norte da Europa. Duska vai participar com a canção “Better Love”, que ainda não foi apresentada publicamente.

Hungria

Joci Pápai

Pápai já não é um estreante no mundo da Eurovisão. Em 2017 conquistou o Festival da Canção na Hungria e em Kiev, na Eurovisão, alcançou o 8º lugar na grande final. Este ano voltou a participar com um tema inspirado na sua relação com o pai.

Joci Pápai tem 37 anos e movimenta-se sobretudo no hip hop, na soul e no R&B. Já inscreveu vários singles nas listas de canções mais ouvidas da Hungria.

Islândia

Hatari

Os Hatari são uma banda de “BDSM” composta por três amigos de uma escola de artes: Klemens Hannigan, Matthías Tryggvi Haraldson e Einar Stefansson.

A banda é recente — nasceu em 2017 — e foram eleitos como a melhor banda a atuar ao vivo pelo Iceland Airwaves, um festival islandês.

Israel

Kobi Marimi

Marimi tem 27 anos e conquistou o Rising Star israelita e com isso um lugar enquanto representante do país na Eurovisão. Estudou representação e participou já em várias séries e musicais, tendo ganho em 2017 o prémio de ator mais promissor de musicais do país.

Kobi Marimi vai “jogar em casa”, tendo em conta que este ano a Eurovisão decorre em Tel Aviv, tendo assim a árdua tarefa de suceder a Netta Barzilai. Por decorrer em Israel, a música “Home” tem acesso direto à final. A canção não é ainda conhecida publicamente.

Itália

Mahmood

Alessandro Mahmood é conhecido no meio artístico apenas como Mahmood. Filho de pai egípcio e de mãe italiana, Mahmood escreveu já músicas para Marco Mengoni, que representou Itália na Eurovisão em 2013.

Depois de ter participado no X Factor com 26 anos, venceu o Sanremo Music Festival, que lhe deu o bilhete de ida para Tel Aviv onde vai representar Itália na Eurovisão. A Itália tem também acesso direto à final.

Letónia

Carousel

Sabine Zuga e Maris Vasilievsky constituem a banda de indie-pop Carousel, que vai representar a Letónia na Eurovisão com a música “That Night”.

Os Carousel tocavam versões de outras bandas e estão agora a começar a criar os primeiros originais e a gravar o primeiro álbum. A estreia não podia ser melhor, ao garantirem a presença no festival da Eurovisão.

Lituânia

Jurijus

Jurijus Veklenko, 29 anos, é um habituée na Eurovisão. Em 2013 foi back-vocal do representante da Lituânia e em 2015 juntou-se a Vaidu Baumila e Monika Linkyte no palco para participar novamente.

Este ano, a solo, Jurijus vai par a terceira participação, com a música “Run With The Lions”, que fala sobre o sentimento de liberdade. Jurijus tem, a par da carreira musical, várias participações em programas de televisão lituanos.

Malta

Michela Pace

Apenas com 17 anos, Michela Pace vai ser a representante de Malta na Eurovisão. Estudante num colégio ligado à igreja católica, Michela participou no X Factor de Malta, que venceu.

Como prémio pela vitória, vai representar o país na Eurovisão e teve ainda direito a assinar um contrato com a Sony Music de Itália. A música com que Malta vai participar vai ser alvo de escolha interna e ainda não foi divulgada.

Moldávia

Anna Odobescu

A representante da Moldávia nasceu na cidade de Dubasari e estudou na Academia de Música, Teatro e Artes Cénicas em Chisinau, a capital da Moldávia.

Odobescu diz que é na música que encontra “paz e silêncio interior”.

Montenegro

D-Moll

O D-Moll são um grupo montenegrino constituído por seis elementos: Tamara Vujačić, Mirela Ljumić, Željko Vukčević, Ivana Obradović, Emel Franca e Rizo Feratovic.

O grupo é bastante recente e esta vai ser a primeira grande aparição pública dos D-Moll, com a canção “Heaven”.

Noruega

KEiiNO

Os KEEiNO são um grupo norueguês composto por Fred Buljo, Alexandra Rotan e Tom Hugo, que foi criado no final de 2018 para participar no Melodi Grand Prix, o concurso que escolhe o representante da Noruega no festival da Eurovisão.

O grupo participou com a canção “Spirit in the Sky”, uma música sobre os problemas históricos relacionados com a igualdade sexual. A vitória no concurso nacional deu-lhes o bilhete de ida para Tel Aviv.

Polónia

Tulia

As Tulia são uma banda folk com quatro mulheres: Joanna Sinkiewicz, Dominika Siepka, Patrycja Nowicka, Tulia Biczak. Conhecidos pela forma como misturam a música tradicional com uma produção contemporânea, as Tulia são os representantes da Polónia na Eurovisão.

O nome da banda foi inspirado no nome de uma das cantoras, Tulia Biczak. A banda deu-se a conhecer com uma cover da música “Enjoy the Silence” dos Depeche Mode, em 2017. Em 2018 lançaram o primeiro álbum, com originais e versões. O disco atingiu a platina, ao vender mais de 30 mil cópias.

Roménia

Ester Peony

Ester Peony mostrou-se ao mundo através de vídeos que publicava a cantar covers, o que a levou a assinar contrato com uma editora romena, em 2014. Em 2015 lançou o primeiro single original, que esteve no top das playlists das rádios da Roménia.

Peony nasceu na Roménia, e tem atualmente 25 anos, mas cresceu no Canadá, regressando mais tarde ao país natal. Depois de lançar o primeiro single, esteve em digressão com Anastasia e está a preparar o lançamento do primeiro álbum que deverá sair ainda durante o ano de 2019.

“On a Sunday” é a música com a qual vai representar a Roménia no festival da Eurovisão.

Rússia

Sergey Lazarev

Sergey Lazarev, de 35 anos, já conquistou um lugar no pódio da Eurovisão em 2016, em Estocolmo. Este ano regressa para tentar a vitória. Com 35 anos, Lazarev é também dançarino e ator, embora seja na música que dá os passos mais firmes.

Com o amigo Vlad Topalov criou em 2000 os Smash!!, uma banda pop que fez muito sucesso entre os jovens russos e que conquistou vários MTV Music Awards. Depois da separação, Sergey Lazarev seguiu uma carreira a solo.

Antes de ter sido o escolhido para representar a Rússia, em 2016, Lazarev tinha já concorrido ao Festival da Canção da Rússia em 2008, onde alcançou o 4º lugar. A música ainda não foi apresentada.

San Marino

Serhat

Para comemorar os dez anos de presenças em festivais da Eurovisão, San Marino convidou o músico Serhat, que participou anteriormente na edição de 2016. Serhat, de 54 anos, nasceu na Turquia mas vai para a segunda participação pelo pequeno estado europeu.

Serhat é um conhecido cantor e apresentador de televisão, tem uma empresa de produção de conteúdos televisivos e evento e promove concursos musicais.

Em 2016, Serhat não foi além de um 12º lugar na meia-final, mas lançou uma versão disco da música “I Didn’t Know” que atingiu o top50 da tabela de dance music dos Estados Unidos da América.

A canção com que Serhat vai participar este ano, ainda não foi divulgada.

Eslovénia

Zala Kralh & Gasper Santl

Zala Kralj e Gasper Santl são um duo formado em 2018 de música minimal e indie-pop. Zala dá a voz e trata do sampler, enquanto Gasper trata da guitarra e da produção. Os dois vão representar a Eslovénia na Eurovisão.

Gravaram a primeira música original, “Valovi”, em 2017 depois de terem sido apresentados por um amigo em comum. Antes de se juntarem, Zala gravava covers enquanto Gasper já se dedicava à guitarra e à produção musical.

Espanha

Miki

Espanha é um dos países com acesso direto à final, mas os últimos anos não têm sido fáceis (último em 2017 e 23º em 2018). Miki é o responsável por tentar inverter o rumo com a música “La Venda”.

A escolha de Miki decorreu na Gala da Eurovisão da Operação Triunfo que o jovem de 23 anos conquistou. Cantor e compositor oriundo de Barcelona, tocou vários anos numa banda de covers na região da Catalunha.

Adriá Salas, cantor da banda catalã La Pegatina, é o compositor da música com que a Espanha vai participar este ano.

Holanda

Duncan Laurence

Duncan Laurence formou-se recentemente na Rock Academy em Tilburg, na Holanda, com 24 anos. Participou na quinta edição do The Voice da Holanda. A Eurovisão vai ser o primeiro grande desafio da carreira, a representar um país que venceu já por quatro vezes, embora não o faça desde 1975.

Reino Unido

Michael Rice

Michael Rice, de 21 anos, venceu o concurso televisivo All Together Now, transmitido pela BBC, em 2018, tendo ainda participado no X Factor, quatro anos antes. Com o prémio que conquistou no concurso da BBC investiu no negócio de crepes e waffles da mãe.

Em janeiro deste ano foi um dos seis artistas que participou no concurso de escolha do representante do Reino Unido para a Eurovisão, que ganhou com a música “Bigger Than Us”.

Michael Rice é ainda um ativista anti-bullying, tendo gravado um single de apoio a este movimento. A par dessa iniciativa, visita regularmente escolas no Reino Unido para falar sobre esta temática.

