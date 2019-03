Fotogaleria. As três horas da final que acabou com Conan Osiris a ligar para o céu e marcar voo para Tel Aviv

Filomena Cautela teve um novo parceiro — Vasco Palmeirim substituiu o apresentador do ano passado, Pedro Fernandes —, Júlio Isidro esteve em palco com Margarida Mercês de Mello, as anteriores vencedoras Isaura e Cláudia Pascoal apresentaram canções novas em português e Armando Gama, Anabela e Vânia Fernandes cantaram “Esta Balada que Te Dou”, “A Cidade (Até Ser Dia” e “Senhora do Mar” perante três mil pessoas na Portimão Arena.

A noite, contudo, foi de Conan Osiris, aclamado pelo público e júri (só os jurados do Algarve deram pontuação máxima a outro concorrente, NBC) como o grande vencedor da edição de este ano do Festival da Canção. O autor de “Telemóveis” cantou, encantou e chamou os restantes finalistas ao palco já depois de ser anunciado vencedor e próximo representante português no Festival da Eurovisão, que se realiza entre 14 e 18 de maio em Tel Aviv, Israel.

Este é um relato fotográfica da noite em que Conan Osiris conseguiu ligar para o céu.

