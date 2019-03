Juan Guaidó anuncia o seu regresso à Venezuela

O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, reconhecido como chefe de Estado legítimo do país por vários países (incluindo Portugal), anunciou que irá regressar ao seu país esta segunda-feira. Guaidó pode ser detido ao entrar em território nacional, já que desafiou uma proibição de sair do país há mais de uma semana.

O anúncio foi feito pelo próprio Guaidó, primeiro numa conferência de imprensa a partir de Quito (Equador) este sábado, depois confirmado através do Twitter, onde acrescentou convocar uma série de manifestações na Venezuela para segunda e terça-feira de Carnaval. “Tal como disse ontem, anuncio o meu regresso ao país. Convoco o povo venezuelano a concentrar-se, em todo o país, amanhã às 11h00 [hora de Caracas, 15h em Lisboa]”, escreveu na rede social.

#Venezuela Tal y como dije ayer, anuncio mi regreso al país. Convoco al pueblo venezolano a concentrarse, en todo el país, mañana a las 11:00 am. Atentos a las redes oficiales, estaremos informando puntos de concentración #VamosBien porque vamos todos. ¡Vamos Venezuela! — Juan Guaidó (@jguaido) March 3, 2019

Guaidó está fora do país desde 22 de fevereiro, altura em que atravessou a fronteira para participar no Live Aid de ajuda à Venezuela e tentar fazer entrar no país camiões com toneladas de ajuda humanitária. A tentativa saiu gorada, com os camiões a serem impedidos de entrar e vários venezuelanos a ficarem feridos nos confrontos com as autoridades.

Desde então, o opositor de Nicolás Maduro aproveitou para fazer uma ronda de encontros com os líderes latino-americanos do Brasil, Paraguai, Argentina e Equador, bem como o da Colômbia com quem esteve no dia da tentativa de entrada de ajuda humanitária. O objetivo, explicaram fontes próximas de Guaidó ao El País, foi o de “procurar algum contrapeso ao protagonismo assumido pela Administração de Donald Trump nesta crise”.

O regresso de Guaidó é particularmente delicado já que pode resultar na sua detenção. Desde que o presidente da Assembleia Nacional se assumiu como chefe de Estado da Venezuela, a 23 de janeiro, que o Supremo Tribunal venezuelano lhe impôs a proibição de sair do país. Ao violá-la, pode ser detido ao regressar.

“Ele pode vir, mas terá de enfrentar a Justiça”, avisou Nicolás Maduro em entrevista, citada pela Al Jazeera. “Ninguém está cima da lei. Neste caso, Guaidó terá de responder perante a Justiça, não perante Nicolás Maduro”, disse o dirigente chavista.

Isso não significa, contudo, que o opositor seja imediatamente detido, como explicaram alguns especialistas. “Se ele entrar e for detido vão gerar-se fortes reações internas e internacionais. Maduro está em risco permanente”, avisou o analista político Luis Salamanca à Agência France-Press. Fontes do aparelho chavista garantem ao El País que o objetivo é “evitar cair em provocações” e que está a ser analisada a possibilidade de impedir simplesmente Guaidó de entrar no país, condenando-o a um exílio forçado.

A comunidade internacional já reagiu à possibilidade de Guaidó ser detido. “Se o detiverem no regresso, creio que veríamos uma reação muito forte por parte do povo venezuelano e da comunidade internacional”, avisou Elliott Abrams, enviado do Departamento de Estado norte-americano na Venezuela, citado pela CNN. Também a União Europeia reagiu a esta possibilidade, afirmando que tal “representaria uma subida de tom nas tensões e receberia uma condenação firme por parte da comunidade internacional”.

