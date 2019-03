Os miúdos do Benfica foram bater recordes ao Dragão

No clássico em que o grego Samaris chegou aos 100 jogos na Liga Portuguesa, foram os portugueses a brilhar e os miúdos do Benfica a mostrar que a idade não é um posto no futebol. As águias entraram em campo com o onze mais jovem a alinhar frente ao FC Porto desde 2001 (quando empataram 0-0) – eram 24,64 anos para os 28,82 dos azuis e brancos. Quando deixaram o campo, já eram o onze benfiquista mais novo a ganhar no Estádio do Dragão em 42 anos.

????Benfica apresenta uma média de 24,64 anos contra os 28,82 do ????FC Porto. ⚠️É a média mais baixa que o ????Benfica apresenta em clássicos frente aos dragões (todas as competições) desde 2001 (24,13 numa partida da Taça de Portugal) pic.twitter.com/MGVSDOC21U — playmakerstats (@playmaker_PT) March 2, 2019

Os 42 anos, aliás, fizeram-se notar por outra razão. Em 1977, Fernando Chalana garantia a vitória do Benfica frente ao FC Porto por 1-0. Tinha 18 anos e três meses e marcava pelo terceiro clássico consecutivo. Ainda rolava a bola e já se sabia que João Félix não ganhava a Chalana, mas tornava-se no mais jovem a repetir o feito, 42 anos depois. Melhor do que os dois só Guilherme Espírito Santo, que com 17 anos e seis meses havia de marcar em quatro clássicos seguidos, em 1937.

O golo de João Félix (que empatou a partida a um) foi o primeiro frente ao FC Porto, mas aliou-se aos dois golos já marcados esta época ao Sporting para o tornar no melhor marcador das águias nos clássicos de 2018/19. Mais: fez o que nenhum jogador fazia desde Mitroglou em 2015/16 (marcar a FC Porto e Sporting CP) mas na dificuldade máxima: marcou em casa dos dois adversários – feito que não se repetia desde 2002/03 (Tiago). O jovem avançado do Benfica, que tem deixado Jonas no banco das águias, ainda ultrapassou estatisticamente o ponta de lança brasileiro. Jonas leva dois golos em 12 clássicos. a João Félix bastaram cinco partidas para marcar por três vezes.

Últimos a marcar na mesma época em casa do FC Porto e Sporting (Liga):

2018/19 ????????João Félix

2002/03 ????????Tiago

1993/94 ????????Isaías

1990/91 ????????César Brito

1983/84 ????????Nené

1975/76 ????????Jordão

1972/73 ????????Nené

1971/72 ????????Eusébio

1962/63 ????????Eusébio/Simões

1952/53 ????????José Águas pic.twitter.com/jaK5JI406n — playmakerstats (@playmaker_PT) March 2, 2019

O golo da reviravolta (2-1), chegou pelos pés de Rafa Silva, que aos 25 anos tem a época mais goleadora da carreira: precisou de 31 jogos para marcar por 13 vezes. No Braga, na época de 2015/16, 50 jogos só deram para 12 golos. A marca de Rafa valeu a vitória (a nona seguida para os encarnados de Bruno Lage) e o melhor ataque do Benfica em sete anos, ao fim da 24.ª jornada. Com 66 golos, o Benfica distancia-se como a equipa que mais marca na Primeira Liga, à frente dos 48 golos do FC Porto e dos 44 do Sporting.

Ao ganhar o clássico as águias venceram em Alvalade e no Dragão na mesma época, para a Liga Portuguesa, pela primeira vez em 28 anos – foi a sétima vez na história do clube – e voltaram a bater o FC Porto na primeira e na segunda volta do Campeonato após 13 anos. 43 anos depois uma vitória do Benfica em casa dos dragões voltou a fazer-se por reviravolta e 42 anos depois foi com os golos de dois portugueses.

FCP 1 SLB 2 (aos 55')

Antes de João Félix e Rafa Silva, última vez que há dois portugueses do SLB a marcar na casa do FCP? (só 1.ª divisão)

1976

Vítor Martins

Jordão — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) March 2, 2019

Com a primeira vitória no dragão desde 2015/16, o Benfica fez brilhar os miúdos da formação, os portugueses do onze, o coletivo de Bruno Lage, e ainda se tornou no líder isolado do Campeonato português (com mais dois pontos do que os campeões nacionais). Um ano depois as águias estão no topo da Primeira Liga, e, após estarem a nove pontos de distância do primeiro lugar, dependem apenas de si para a conquista da Liga 2018/19. Se o fizerem reforçam outro recorde que têm em mãos: o maior número de ligas portuguesas conquistadas (37).

