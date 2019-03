Pedro Figueiredo terminou em 55.º o Open de Omã de golfe

O português Pedro Figueiredo terminou entre os 58.ºs o Open de Omã, após terem sido realizadas este domingo as duas últimas voltas do torneio do European Tour de golfe.

Figueiredo tinha passado o cut entre os 55.ºs e hoje cumpriu as derradeiras voltas com 76 (quatro acima do par) e 71 pancadas (uma abaixo), respetivamente, totalizando 295 golpes.

Com 281 pancadas, o norte-americano Kurt Kitayama venceu o torneio, cuja disputa foi prejudicada, primeiro, por uma tempestade de areia, na sexta-feira, e, depois, no sábado, teve a terceira volta interrompida, devido à falta de claridade.

