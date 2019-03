PS propõe caderno de encargos para combater “fake news”

O PS quer que tanto o Governo como outros partidos participem num combate às fake news, escreve este domingo o jornal Público. O partido, na voz do deputado José Magalhães, defende um projeto de resolução no qual propõe que o Governo crie um caderno de encargos que permitirá a aplicação, em Portugal, do plano que combate às notícias falsas aprovado pela Comissão Europeia em dezembro último. O PS quer também que o consórcio Internet Segura seja reforçado. Em 2019 acontecem as eleições para o Parlamento Europeu, em maio, e as legislativas, em outubro.

José Magalhães diz ao jornal já citado que a intenção do seu partido é que Governo e partidos trabalhem num mesmo sentido. A 15 de abril o Parlamento vai organizar uma conferência sobre o tema, sendo que a ERC vai apresentar à Assembleia da República um relatório sobre fake news também em abril.

Ampliação do círculo das entidades a integrar o consórcio Internet Segura, definição de regras para a “transparência dos algoritmos das plataformas digitais”, promoção de conteúdos contra as fake news dos media e promoção de literacia mediática (sobretudo nas escolas) são algumas das propostas do PS.

Em dezembro do ano passado, o Bloco de Esquerda assumiu um código de conduta, a propósito das próximas campanhas eleitorais, para fazer face à proliferação de informações falsas e manipulação via redes sociais. Deste código fazem parte medidas como o uso exclusivo de perfis institucionais, sendo que os membros da equipa do BE intervêm publicamente nas redes sociais “sob o seu nome próprio e de forma identificada”.

Continuar a ler