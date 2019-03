Rússia está pronta para conversar com os EUA sobre a Venezuela

A Rússia está pronta para iniciar as conversações bilaterais com os EUA sobre a crise política e humanitária que se vive na Venezuela, disse este sábado o ministro dos Negócios Estrangeiros russo ao seu homólogo norte-americano, segundo a CNBC. A conversa telefónica entre Sergei Lavrov e Mike Pompeo aconteceu no sábado, dia 2 de março — o país do qual Juan Guaidó é o presidente interino foi o principal ponto na conversa entre ambos.

“Em conexão com a proposta de Washington para ter consultas bilaterais sobre a Venezuela, afirmou-se que a Rússia está pronta para participar”, disse o ministro num comunicado, no qual se lê ainda que as conversas têm de ser “guiadas pelos princípios da Carta da ONU, uma vez que apenas os venezuelanos têm o direito a determinar o seu futuro”.

O Conselho de Segurança da ONU vetou na quinta-feira passada duas resoluções relativas à Venezuela: a dos EUA apelava a eleições presidenciais “livres, justas e credíveis”, e da Rússia denunciava as ameaças de uso da força contra Caracas.

Na conversa telefónica entre Lavrov e Pompeo ficou, ainda, a promessa de continuar as conversações sobre a Síria, o Afeganistão e a península coreana.

