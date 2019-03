Sporting de Braga bate Rio Ave e regressa às vitórias na I Liga

Um golo de Wilson Eduardo em período de compensação permitiu este domingo ao Sporting de Braga vencer no terreno do Rio Ave, por 2-1, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Após as derrotas com o Sporting (3-0) e o Belenenses (2-0), o Braga esteve a perder em Vila do Conde, devido a um golo de Carlos, aos 49 minutos, mas deu a volta com os tentos de Paulinho, aos 77, e Wilson Eduardo, aos 90+1, depois de o Rio Ave ter ficado reduzido a 10, por expulsão de Jambor, aos 56.

Terceira classificada, a equipa minhota passou a somar 52 pontos, menos cinco do que o FC Porto, que no sábado foi derrotado em casa pelo Benfica (2-1) e cedeu a liderança por dois pontos aos encarnados. O Sporting, que hoje recebe o Portimonense, é o quarto, com 46 pontos.

Com três derrotas seguidas, o Rio Ave ocupa o nono lugar, com 28 pontos, tantos quantos o Portimonense.

