“Super-fugitivo”. Chefe da máfia detido ao fim de 14 anos em fuga

Estava sentado, com os dois gatos à sua volta, a comer um prato de massa no seu modesto apartamento, no bairro de Chiaiano, no sul de Nápoles, quando a política entrou e o deteve, sem violência, numa operação que mobilizou 150 oficiais, escreve o jornal Il Mattino. Marco Di Lauro, o quarto filho de Paolo Di Lauro, antigo líder da Camorra (máfia napolitana), estava fugido há 14 anos. Este sábado foi finalmente apanhado pela polícia: a detenção foi acompanhada não só pelos media italianos, como por populares que aplaudiram as forças policiais.

Também o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte elogiou o desempenho da polícia na detenção daquele que descreve como sendo um “super-fugitivo”. O ministro do Interior, Matteo Salvini, considerou esta “uma operação muito importante”.

A nome del Governo un sincero ringraziamento alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria per la cattura del super latitante della camorra Marco Di Lauro. Un grande lavoro e una straordinaria operazione di squadra. Dallo Stato un altro duro colpo alla criminalità organizzata — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) March 2, 2019

Aos 38 anos, Di Lauro era tido pelos jornais italianos como “o segundo homem mais perigoso em Itália”, depois do chefe da máfia siciliana Matteo Messina Denaro. O mandado de prisão internacional para capturar Di Lauro foi emitido em 2006 — um homem que, segundo o The Guardian, que cita o site no ministério do Interior, era o quarto criminoso mais procurado no país.

Il Super Boss #marcodilauro arrestato a Napoli dopo 14 anni di latitanza. Grande lavoro da parte di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Era il secondo latitante più pericoloso d'Italia dopo Matteo Messina Denaro.

Le forze dell'ordine migliori d'Europa le avete sotto casa! pic.twitter.com/MPi51Khmya — Salvo Sucato (@SalvoSucato) March 3, 2019

Este sábado, dia 3 de março, Di Lauro foi finalmente detido, depois de uma “atividade pouco usual” ter servido de pista para a polícia, tal como assegurou Antonio De Iesu, chefe da polícia, numa conferência de imprensa. No modesto apartamento onde Di Lauro vivia com a mulher, as autoridades encontraram uma pequena quantia de dinheiro. Não havia armas na casa.

Paolo Di Lauro, o pai do fugitivo detido este fim de semana, está preso desde 2005. Acredita-se que Marco de Lauro, que escapou às autoridades em 2004 e que poderá estar envolvido em quatro mortes, era quem estava à frente do clã Di Lauro, um dos mais poderosos da Camorra.

