“Telemóveis” de Conan Osíris no top 10 dos favoritos da Eurovisão

A preferência do público e do júri fez de Conan Osíris o vencedor da 53º edição do Festival da Canção. Passavam poucos minutos das 00h quando o artista subiu ao palco para receber o galardão e cantar uma vez mais o tema que lhe deu a vitória, “Telemóveis”. A grande final da Eurovisão, marcada para maio deste ano em Tel Aviv, ainda demora a chegar, mas Portugal já está no top 10 das casas de apostas, dados compilados no site Eurovision World.

Conan Osíris é, num simpático oitavo lugar, um dos favoritos para vencer a Eurovisão. Acima de Portugal figuram os seguintes países: Rússia, em primeiro lugar, seguida de Suécia, Itália, Islândia, Chipre, Holanda e Noruega.

De referir que, antes de Salvador Sobral ser o grande vencedor da edição de 2017, já as casas de apostas andavam de olho nele — no dia que antecedeu a final, que aconteceu a 9 de maio, Sobral era o segundo favorito à vitória, mesmo que disputando o primeiro lugar com mais 17 países.

