Tomás Fernandes e Teresa Bonvalot vencem primeira etapa do Nacional de surf

Tomás Fernandes e Teresa Bonvalot conquistaram este domingo a primeira etapa do campeonato nacional de surf, em Ribeira d’Ilhas, ao vencerem nas finais Vasco Ribeiro e Yolanda Hopkins, respetivamente.

Tomás Fernandes somou o segundo triunfo no campeonato, repetindo o êxito de 2013 na mesma praia, ao somar 13,40 pontos no heat decisivo, mais 0,3 do que Vasco Ribeiro, quatro vencedores do título nacional.

Já Teresa Bonvalot, campeã em 2014 e 2015, na estreia pelo Sporting, impôs-se a Yolanda Hopkins, com 15,15 pontos, contra 7,35 da algarvia.

