Agência bancária assaltada em Paredes por grupo de indivíduos encapuzados

Um agência do BCP no concelho de Paredes foi assaltada esta segunda-feira, pelas 16h50, por um grupo de indivíduos, de acordo com a informação divulgada pelo Jornal de Notícias.

O grupo, cujos membros se encontravam encapuzados, está em fuga e ao Observador a GNR confirmou que o carro dos assaltantes foi encontrado posteriormente carbonizado, perto do campo de futebol de Gandra. O carro tinha uma matrícula falsa e as autoridades suspeitam que essa viatura tenha sido furtada por carjacking a 28 de janeiro.

A PJ e a GNR continuam a investigar o caso.

