Ana Malhoa, Batatinha e Macaco Adriano vão correr o país e recordar os anos 90

Chama-se “A Turma da Ana” e promete mais um regresso ao baú dos anos 90. O novo formato, que foi revelado pelo produtor Ediberto Lima, em entrevista à revista TV Guia, vai contar com Ana Malhoa, o antigo rosto do “Bueréré” e ainda com outros personagens bem conhecidos da televisão. O palhaço Batatinha e o Macaco Adriano, que ficou conhecido em “Big Show SIC”, e ainda o ilusionista Nuno André completam este elenco.

Segundo o produtor, a ideia é que o espetáculo corra o país, chegando às vilas e aldeias de norte a sul. “Durante duas horas, o espectáculo ganha vida através de uma performance lúdica, onde A Turma da Ana, interage com as crianças e apresenta sucessos infantis, de ontem e de hoje”, descreve na sua conta oficial na rede Instagram. Resta saber quando será a data de arranque e onde acontecerá a grande estreia.

