Benjamin Clementine vai dar sete concertos em Portugal com o seu quinteto de cordas

Benjamin Clementine vai regressar a Portugal para dar sete concertos em várias localidades portuguesas. O formato será um pouco diferente do habitual — o músico britânico vai atuar, em acústico, na companhia de um quinteto de cordas parisiense.

Os espetáculos, únicos e intimistas, irão atravessar toda a discografia de Clementine, que fez há pouco tempo uma tour nos Estados Unidos da América e Inglaterra.

As datas, inseridas numa digressão europeia de verão, são as seguintes:

Coimbra: Convento São Francisco , 2 de junho;

, 2 de junho; Faro: Teatro das Figuras , 3 de junho;

, 3 de junho; Aveiro: Teatro Aveirense , 5 de junho;

, 5 de junho; Guarda: Teatro Municipal , 6 de junho;

, 6 de junho; Braga: Grande Auditório Forum Braga , 7 de junho;

, 7 de junho; Ponta Delgada: Teatro Micaelense , 9 de junho;

, 9 de junho; Porto: Coliseu do Porto, 10 de junho.

Benjamin Clementine esteve em Portugal no ano passado. Depois de ter dado três concertos em março, em Lisboa, Figueira da Foz e Viana do Castelo, voltou a tocar em Lisboa em julho, no festival Super Bock Super Rock. A capital portuguesa não está incluída nas datas anunciadas esta segunda-feira pela promotora Sons em Trânsito.

Os bilhetes para os espetáculos de junho serão postos à venda esta quarta-feira, 6 de março.

