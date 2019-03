Campo Pequeno vai homenagear cavaleiro Joaquim Bastinhas

Uma corrida de touros de homenagem, a título póstumo, ao cavaleiro Joaquim Bastinhas e as celebrações dos 75 anos da ganadaria Murteira Grave são dois dos “pontos altos” da época tauromáquica deste ano no Campo Pequeno, em Lisboa.

Segundo a empresa da principal praça de touros do país, o abono (lugares cativos para a temporada) vai ficar também marcado pelas comemorações dos 75 anos da ganadaria de António Silva e do Grupo de Forcados Amadores de Lisboa, bem como pelas celebrações dos 35 anos de alternativa do cavaleiro Rui Salvador.

O abono vai ser constituído por 10 corridas de touros, uma novilhada e uma capea arraiana, sendo que este ano regressam também a Lisboa nomes do toureio a pé e a cavalo de Espanha, como é o caso de Pablo Hermoso de Mendonza e Cayetano Rivera Ordoñez.

A temporada no Campo Pequeno abre no dia 11 de abril, com um cartel composto pelos cavaleiros António Telles, Rui Fernandes e Duarte Pinto, pegam os forcados de Montemor-o-Novo e de Vila Franca de Xira e são lidados toiros de António Silva, que assinala os 75 anos da fundação da divisa.

A segunda corrida de touros está agendada para dia 16 de maio, estando anunciados os cavaleiros Luís Rouxinol e João Moura Jr., juntando-se ao elenco o rejoneador espanhol Pablo Hermoso de Mendonza. As pegas estão a cargo dos forcados amadores de Lisboa e de Évora e são lidados touros de Francisco Romão Tenório.

De acordo com a empresa do Campo Pequeno, a novilhada surge no dia 18 de maio, estando já anunciados os cavaleiros Mara Pimenta (apresentação em Lisboa), Soraia Costa e Joaquim Brito Paes (que também se apresenta em Lisboa).

No que diz respeito ao toureio a pé, apenas foi ainda divulgado Leonardo Passareira, faltando anunciar os grupos de forcados que pegam neste festejo (parte equestre), em que se lidam exemplares das ganadarias Passanha, Romão Tenório e António Raul Brito Paes e, a pé, de Murteira Grave, Varela Crujo e Calejo Pires.

Um dos “pontos altos” da temporada será no dia 6 de junho com a corrida de homenagem, a título póstumo, ao cavaleiro alentejano Joaquim Bastinhas, que morreu no dia 31 de dezembro do ano passado.

Em praça, vão estar João Moura e Marcos Bastinhas (filho do homenageado) e as pegas vão estar a cargo dos forcados amadores de Portalegre e da Chamusca. Na parte apeada do festejo, vai marcar presença o matador de toiros espanhol Cayetano Rivera Ordoñez, sendo lidados touros de Varela Crujo.

No dia 8 de junho, o Campo Pequeno abre as portas para receber uma capeia arraiana, tauromaquia popular tradicional do concelho do Sabugal.

A Região Autónoma dos Açores vai ser homenageada no dia 11 de julho, num cartel constituído pelos cavaleiros Ana Batista, Filipe Gonçalves, Tiago Pamplona (cavaleiro da Ilha Terceira, que confirma a alternativa), Manuel Telles Bastos, Miguel Moura e João Salgueiro da Costa.

As pegas aos seis touros de Jorge de Carvalho, que estreia a sua ganadaria em Lisboa, vão estar a cargo dos forcados da Tertúlia Tauromáquica Terceirense e Ramo Grande e do grupo de Beja (concurso de pegas).

No dia 25 de julho assinalam-se os 75 anos da ganadaria Murteira Grave, atuando os cavaleiros João Ribeiro Telles, Francisco Palha e Luís Rouxinol Jr., cabendo as pegas aos forcados amadores de Santarém e de Coruche.

Ainda por anunciar continuam os carteis para os dias 8 de agosto (homenagem aos 35 anos de alternativa de Rui Salvador), 23 de agosto (estreia da ganadaria de Calejo Pires), 5 e 27 de setembro (corrida comemorativa dos 75 anos dos forcados amadores de Lisboa) e dia 10 de outubro (corrida de gala à antiga portuguesa).

A empresa do Campo Pequeno divulgou ainda que, em função da descida do IVA dos espetáculos tauromáquicos de 13 para 6%, vai baixar os preços dos bilhetes.

“As descidas de preços verificar-se-ão quer no abono (lugares cativos para toda a temporada), quer nos bilhetes adquiridos corrida a corrida”, lê-se numa nota enviada à agência Lusa.

Continuar a ler