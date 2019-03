Cápsula da Space X chegou à Estação Espacial Internacional com sucesso

A cápsula espacial da empresa SpaceX chegou este domingo à Estação Espacial Internacional, um dia depois de ter descolado de Cabo Canaveral, na Florida, numa viagem de teste do programa comercial da NASA.

No Twitter, a agência espacial norte-americana explicou que “após 18 órbitas à Terra desde o seu lançamento, a nave espacial uniu-se com êxito à estação espacial através de um acoplamento suave, enquanto a estação viajava a norte da Nova Zelândia.”

— NASA (@NASA) March 3, 2019