Carnaval traz neve, chuva forte e vento que pode atingir os 100km/h. Proteção Civil emite alerta

Chuva, ventos que podem chegar até aos 100km/h, agitação marítima e queda de neve vão marcar o dia de Carnaval. A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) emitiu esta segunda-feira um alerta de agravamento das condições meteorológicas para as próximas 48 horas.

A chuvaque poderá ser, por vezes, forte vai fazer sentir-se entre o início da tarde de amanhã e o final da manhã de quarta-feira, especialmente nas regiões do norte e do centro, “passando a aguaceiros, que poderão ser fortes, de granizo e acompanhados de trovoada“, lê-se no alerta enviado às redações.

Nas regiões altas do norte e centro do país, o vento poderá atingir os 100 km/h e rajadas até 80 km/h a norte do Cabo Mondego. Vai sentir-se a partir do meio da tarde de amanhã até ao início da manhã de quarta-feira.

Acima dos 1220/1400 metros, poderá haver queda de neve entre o final da tarde de quarta-feira e o final da manhã de quinta-feira, “podendo descer à cota de 1000 metros na serra do Gerês”, adianta o mesmo alerta.

As ondas podem podem chegar aos 4,5 metros de altura a sudoeste. A agitação marítima, entre o fim da tarde de amanhã e o início da tarde de quinta-feira, passa para noroeste com ondas de 4 a 5 metros de altura.

Continuar a ler